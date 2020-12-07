Понедельник, 7 Декабря 2020 18:11

АрмИнфо.Спустя 32 года после разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке Шведское управление по чрезвычайным ситуациям (MSB) вернулось в Армению для поддержки в разработке программы защиты населения от природных катаклизмов.

"Я горжусь тем, что являюсь частью этой миссии. Наш партнер в Армении

- Министерство по чрезвычайным ситуациям - выразило желание реализовать эту программу, что является возможным фактором в развитии возможностей министерства. Я с нетерпением жду возможности начать развивать этот процесс в области защиты населения", - сказал советник программы Twinning Джон Андерсен, которого Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям направило в Армению для руководства проектом.

По словам заместителя директора Спасательной службы МЧС, полковника Оганеса Эмишяна, символично объявить о запуске этой новой программы Twinning в области защиты населения и управления рисками стихийных бедствий в день поминовения жертв землетрясения в Спитаке. "Мы ценим возможность этого сотрудничества с нашими шведско-литовскими коллегами для усиления устойчивости и повышения готовности в Армении r стихийным бедствиям", - сказал полковник.

Продолжительность программы - два года. Он состоит из трех основных компонентов - cовершенствование правовой базы защиты населения, повышение эффективности комплексной системы защиты населения и повышение потенциала для обеспечения развития эффективности управления человеческими ресурсами.