Понедельник, 7 Декабря 2020 18:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых

ремонтных работы, 8 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 4-17, 21- 27, 31-38, 42-49, 51, 52, 53, 58, 59 на улице Г.Аветисяна, жилые дома 21, 22, 27, 31-38, 42-53, 58, 59

на улице Караханяна, жилые дома 1, 2, 3, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 39, 40, 41 на улице Хоренаци в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 1-21, 22-31, 35, 36, 38, 51, 59 на улице Минск и жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на 2-ом повороте (2-рд шрджадарцаин) в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 8, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 45, 49, 53, 55, 55а, 55б, 57, 63, 65, 67/1, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 91, 93 на улице Вильюса, , ясли-детские сады NN 21, 104, 116, 117, 118, 119 и "Ани", здания школ NN 186, 88, 198 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 4-ой улицы, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 7-ой улице и собственные дома 1-12 на 1-ом переулке 14-ой улицы Авана;

11?00-14:00 жилые дома 20 на улице А.Хачатряна, 23, 23/1 на улице

В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-17:00 жилые дома 22, 38 на улице Исаакяна, жилые дома 25, 33 на улице Абовяна, жилой дом 98 на улице Налбандяна, жилые дома 5а на

улице Вардананца, частично собственные дома на 11-ой улице Айгестана, жилой дом 17 на улице Сахарова, жилые дома 9, 11, 13 на улице Тпагричнера, жилой дом 8 на улице Молокова, ООО "Оран", "Комзоян", жилые дома 1, 5 на улице Екмаляна, 43 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

11?00-15?00 частично села Далар, Шаумян и Мргаван;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Шауяман, Спандаряна, Арапня, Исаакяна, Ара-Гегецика, Прошяна, частично улицы Абовяна, Комитаса, Нар-Доса, Чаренца, Ширака, Сафаряна, кварталы "Болор охер",

"Калер", частично квартал "Цирананоц", ООО "Еранос", "Карагорц" и "П.Закарян" в общине Егвард;

11?00-17?00 частично 2, 3, 4 микрорайоны города Абовян; частично села Гегашен, Камарис, Капутан, Зар, Дзорахбюр и Неркин Птгни;

в Гегаркуникской области:

10?00-13?00 государственный колледж, военный комиссариат, военная прокуратура, компаии "Айбизнесбанк", "Конверсбанк", резервное питание

компании 'Юнибанк", ЧП 'Г.Аракелян", "Т.Маргарян", "Г.Аветисян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

11:00-14:00 села Бениамин и Азатан в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

10:00-11:30 село Катнарат;

10:30-16:30 частично село Ангегакот;

11:30-13:00 село Пухрут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.