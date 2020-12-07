Понедельник, 7 Декабря 2020 18:09

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ за последние, многие годы проделали очень большую работу, в том числе и разработали и согласовали в целом (хотя и не до последней детали) со сторонами базовые принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом 7 декабря на пресс­конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Ара Айвазяном заявил глава МИД России Сергей Лавров, напомнив, что изначально сопредседателями были Россия и США, а Франция подключилась поздней по просьбе коллег из Парижа.

Российский министр подчеркнул, что именно эти базовые принципы легли в основу тех договоренностей, которые зафиксированы в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября. "Я имею ввиду, передачу пяти и двух районов, развертывание миротворческого контингента для обеспечения безопасности, создание Лачинского коридора между Карабахом и Арменией, а также разблокирование всех транспортных и экономических связей и коммуникаций. Все это закреплено в заявлении и начинает эффективно выполняться", - сказал Лавров.

По его словам, миротворцы вместе с гуманитарным центром активно сотрудничают с местным населением, с первых же минут появления там, оказывается содействие возвращающимся. "И этот процесс получает более устойчивый характер. Люди получают большую уверенность в связи с тем, что там делается, и мы будем больше укреплять эти настроения. И будем стремиться сделать этот центр международным, с участием Армении и Азербайджана. Соответствующие документы обсуждаются по линии надлежащих структур", - сказал он, добавив, что сейчас рассматривается и правовые аспекты зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

По его словам, процесс идет именно в том направлении, о котором сопредседатели МГ ОБСЕ договаривались со сторонами и сейчас главное выполнение достигнутых 9 ноября договоренностей.

При этом Лавров считает, что минские посредники могли бы подключить свой вес и авторитет в привлечении международных организаций для развертывания деятельности в Нагорном Карабахе. В этой связи он отметил, что несмотря на то, что организации ООН работали в Армении и Азербайджане, их не было в Арцахе, и Генсек Организации заявил о подготовки миссии с участие профильных структур для их отправки в Нагорный Карабах ориентировочно в середине декабря. Лавров выразил надежду, что эти структуры ООН акцентируют свое внимание на насущных гуманитарных проблемах, таких как восстановление жилищного фонда, инфраструктур и т.д.

Глава МИД России также считает, что минские посредники также могли бы уделить внимание на вопрос сохранения культурно-религиозных объектов, вообще культурного наследия в Карабахе. "Мы, как одна из стран сопредседателей МГ ОБСЕ были бы заинтересованы вместе с коллегами из Франции и США активно стимулировать международные организации для того, чтобы они обеспечивали прогресс на этих направлениях. Сохранение и защита культурного наследия, религиозных объектов имеет особое значение. Думаю, что Франция как страна-хозяйка штаб-квартиры ЮНЕСКО может сыграть здесь особую роль, а американская сторона активно поспособствовать", - подытожил Лавров.