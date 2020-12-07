Понедельник, 7 Декабря 2020 18:09

АрмИнфо. Представленный правительством Армении проект закона "О высшем образовании и науке" разрушает академическую систему наук в РА, ставит под угрозу развитие фундаментальных наук. Об этом говорится в заявлении Национальной Академии Наук, в связи с внесением проекта закона в повестку Национального Собрания РА.

Как отмечается в заявлении НАН, законопроект, одобренный правительством страны и признанный, как неотложный, предусматривает

отмену академической автономии, академических свобод, предусмотренные Конституцией Республики Армения и различными законами. Более того, отменяются права и законные интересы основных бенефициаров образования и науки. Как считают академики, нельзя без публичных обсуждений вносить столь важный документ в повестку НС, тем более, в столь непростой ситуации, в условиях военного положения.

Учитывая вышесказанное, НАН РА требует немедленно отозвать проект закона из НС РА, организовывать обсуждения с представителями заинтересованных организаций для разработки документов, обеспечивающих концептуальное развитие высшего образования и науки.