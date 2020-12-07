Понедельник, 7 Декабря 2020 18:04

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) оповещает своих клиентов об улучшении условий и порядка гарантирования вкладов физических лиц.

В результате изменений в законе РА “О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц”, начиная с декабря 2020 года применяются следующие новые - повышенные лимиты гарантирования вкладов физических лиц.

• Если в одном банке клиент имеет только драмовый вклад, максимальная сумма возмещения составляет 16 млн. драмов РА;

• Если в одном банке клиент имеет только инвалютный вклад, максимальная сумма возмещения составляет 7 млн. драмов РА;

• Если в одном банке клиент одновременно имеет как драмовый, так и инвалютный вклад, и сумма драмового вклада меньше 7 млн. драмов РА, то максимальная сумма возмещения составляет 7 млн. драмов РА (драмовый вклад гарантируется полностью, а инвалютный вклад – в размере разницы между 7 млн. драмов РА и суммы, подлежащей возмещению за драмовый вклад);

• Если в одном банке клиент одновременно имеет как драмовый, так и инвалютный вклад, и сумма драмового вклада больше 7 млн. драмов РА, то максимальная сумма возмещения составляет 16 млн. драмов РА (гарантируется только драмовый вклад).

Новые лимиты гарантирования распространяются также на уже действующие вклады.

Банк ВТБ (Армения) напоминает, что все драмовые вклады одного вкладчика, находящиеся в одном банке, считаются одним драмовым вкладом, а все вклады одного вкладчика в иностранной валюте, находящиеся в одном банке, считаются одним инвалютным вкладом. Если физическое лицо имеет вклады в разных банках РА, лимиты гарантирования вкладов действуют для вкладов в каждом банке по отдельности.

Вклад гарантирован со стороны Фонда гарантирования возмещения вкладов согласно закону РА “О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц”.

Напоминаем, что в Банке ВТБ (Армения) действует депозитная акция «Выгодное вложение». Оформляя вклад «Выгодный» в драмах РА до 30 декабря 2020г. сроком от 365-730 дней по ставке 10% годовых, клиентам предоставляется возможность в течение онлайн розыгрыша среди вкладчиков удваивать процентную ставку вклада до 20%-ов (годовая процентная доходность по вкладам для 10% составляет 9.97%, для 20%-19.95%, подоходный налог с процентов по вкладам составляет 10%).

Подробную информацию о гарантировании вкладов и депозитной акции можно получить на официальном сайте Банка по ссылке: https://www.vtb.am/ru/secondary/avandneri-erashkhavorutyun и https://www.vtb.am/ru/about-bank/news-view/vtb-hayastan-banke-erkaradzgowm-e-shahavet-nerdrowm-akts-ian, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.