Понедельник, 7 Декабря 2020 16:36

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Об этом передает пресс-служба главы российского государства.

Согласно источнику, Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развёрнутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Подчеркнуто, что последовательная реализация договорённостей, зафиксированных в Заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе.

Акцентирована важность решения насущных проблем населения, пострадавшего от боестолкновений. В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования.

Выражена обоюдная готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ.