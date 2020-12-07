Понедельник, 7 Декабря 2020 16:33

АрмИнфо. По случаю 32-й годовщины землетрясения 7 декабря 1988 года премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Гюмри, Ширакамут, Спитак и Ванадзор, пострадавшие от стихийного бедствия.

Как передает пресс-служба правительства, в 11:41 Никол Пашинян принял участие в литургии памяти невинных жертв землетрясения в Гюмри и почтил их память возложением венка. Затем премьер-министр направился в село Ширакамут (Налбанд) Лорийской области, который стал эпицентром разрушительного землетрясения 1988 года. Никол Пашинян почтил память невинных жертв землетрясения, возложив венок к монументу-хачкару, установленному в Ширакамуте. Глава правительства также возложил венки к памятникам памяти жертв землетрясений в Спитаке и Ванадзоре и зажег свечи.

Отметим, что 7 декабря провозглашено в Армении Днем памяти жертв Спитакского землетрясения. В этот день в 1988 году в Армении произошло разрушительное землетрясение, почти до основания разрушившее два города на севере Армении - Спитак и Ленинакан (нынешний Гюмри), свыше ста деревень. Еще несколько городов были разрушены частично. В эпицентре землетрясения - городе Спитаке (север Армении), сила землетрясения, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10 баллов. В этот день, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а полмиллиона людей лишились крова.