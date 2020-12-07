Понедельник, 7 Декабря 2020 16:31

АрмИнфо.Едины в том, что подписание 9 ноября заявление лидеров Армении, Азербайджана и России, создает все необходимые условия для долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на справедливой основе, в интересах армянского и азербайджанского народов, в интересах стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Об этом 7 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Ара Айвазяном заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы удовлетворены тем, что перемирие реально соблюдается на земле уже практически месяц. Идет возвращение беженцев, есть продвижение в вопросе обмена телами погибших и пленными, в поиске пропавших без вести. Мы заинтересованы в том, чтобы эти острые гуманитарные вопросы решались как можно скорее, и сегодня ряд вопросов в этом направлении наметили", - сказал Лавров, выразив признательность армянской стороне за высокую оценку усилий российского миротворческого контингента.

При этом российским министр подчеркнул, что на первый план помимо решения гуманитарных вопросов, выходят также задачи восстановления инфраструктуры, жилого фонда, налаживания нормальной жизни, здравоохранения, ну и разблокирования транспортных коридоров, разблокирования всех экономических связей в этом регионе, как предусмотрено в совместном заявление от 9 ноября. И которое, по оценке российского министра должно сыграть свою позитивную роль в оживлении экономической активности, налаживании повседневной, нормальной жизни.

По словам Лаврова, обсуждался вопрос создания совместного гуманитарного центра. "Мы предложили сделать центр международным, с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы. Обменялись также мнениями о подключении к постконфликтной реабилитации региона соответствующих международных организаций. В регионе с середины 90-ых работает Международный комитет Красного Креста, который расширит свое присутствие там", - сказал он, добавив, что интерес проявляют ряд структур ООН, в том числе, ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, который заинтересован в сохранении всемирного культурного наследия, что полностью соответствует интересам Армении, и Россия активно поддерживает такой подход.

"Заинтересованы мы также в том, чтобы этот процесс восстановления экономики, инфраструктуры, сфер обеспечения жизнедеятельности способствовала налаживанию добрососедских отношений между армянами и азербайджанцами как на территории Нагорного Карабаха, так и в межгосударственном плане. Это бы способствовала формированию в регионе атмосферы доверия и сотрудничества на благо всех стран. Мы убеждены, что люди разных конфессий и национальностей должны жить в мире и в безопасности, и Южный Кавказ заслужил это, и мы всячески будем продвигать этот подход ", - сказал Лавров, при указав на роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в укреплении этих тенденций.

Вместе с тем он добавил, что в ходе переговоров обсуждались и двусторонние отношения, которые находятся на высоком уровне. Министр констатировал, что несмотря на эпидемиологические ограничения активное взаимодействие продолжается на всех уровнях, идется подготовка к заседанию межправсовета, который состоится как-то только позволит эпидемиологическая ситуация.

"Мы приветствовали рост в экономической сфере - в прошлом году на 26%, а в этом году, несмотря на коронавирусную инфекцию фиксируется

уникальный результат - он сократился всего лишь на о,7% - это весьма важно. У нас мало с кем такие показатели", - сказал он, добавив, что

достигнута договоренность продолжить создавать условия для расширения торгово-экономических контактов, укрепления договорно-правовой базы отношений, в частности, будет ускорена подготовка документов в сфере массовых коммуникаций, биологической безопасности, международной информационной безопасности.

Лавров также отметил, что в РФ придают важность и изучению русского языка в Армении и будут продолжены проекты в этом направлении.

Российский министр подчеркнул, что обсуждалась и борьба с коронавирусной инфекцией и сообщил, что РФ продолжит на безвозмездной основе поставлять в Армению мобильные биолаборатории, тест-системы, реагенты, медтехнику. По его словам, Ереван также проявляет интерес к российской вакцине.

По его словам, на встрече также обсуждалось взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, было условное продолжить тесное взаимодействие в рамках международных площадках - таких как ООН, ОБСЕ, ОЧЭС и др.

В заключение он позитивно оценил переговоры и принял приглашение армянского министра посетить Ереван.