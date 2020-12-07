Понедельник, 7 Декабря 2020 15:48

АрмИнфо.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветственном обращении во время начала переговоров с армянским коллегой Ара Айвазяном позитивно расценил тот факт, что первый свой зарубежный визит глава МИД Армении совершил в Москву.

"Мы, кончено же, знаем, что сегодня печальная годовщина Спитакского землетрясения и еще раз приносим соболезнования. И мы помним, каким широким был в Советском союзе отклик на это трагедию, и рассчитываем на то, что сегодня коллективная готовность на реагирование подобного рода природные катаклизмы гораздо выше и надеемся, что их будет как можно меньше", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он с сожалением констатировал, что катаклизмы, происходящие из-за деятельности человека, случаются гораздо чаще. В этой связи Лавров отметил, что сегодня только-только осуществляется выход из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня вынуждены признать уже все, того трехстороннего заявления, подписанное 9 ноября лидерами Армении, Азербайджана и России и остановившее войну и обеспечившее договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам. Обеспечило и договоренностями для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем. Договорились разблокировать все коммуникации и хозяйственные, и транспортные. Тем самым мы можем обеспечить превращение Южного Кавказа из региона противоречий, в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать этому", - сказал российский министр.

Вместе с тем Лавров констатировал, что российские миротворцы всячески взаимодействуют с населением в зоне своей ответственности, помогают возвращению беженцев, помогают разминированию, оказывают медицинскую помощь населению и решают другие гумвопросы.

Он напомнил о создании совместного центра гуманитарного реагирования в тесном контакте с армянской и азербайджанской сторонами, и выразил поддержку РФ деятельности международных организаций в этом регионе, которые готовы внести свой опыт, ресурсы и потенциал в восстановление мирной жизни. В этой связи он отметил, что в качестве шага в этом направлении Россия приняла решение внести 2 млн. евро дополнительно в качестве единовременного добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста, который очень давно присутствует в Армении, Азербайджане и Степанакерте.

"Важнейший вопрос - обмен военнопленными. Будем всячески содействовать через наших миротворцев его скорейшему завершению. Знаем насколько это острая тема для родных, близких и друзей тех, кто оказался в плену. Ну и, безусловно, обмен телами погибших - это тоже очень эмоциональная сторона вопроса, надеемся также этот вопрос скоро решить", - сказал главный дипломат РФ.

При этом он выразил убеждение, что сегодняшняя встреча хорошая возможность не только обсудить ход выполнении договоренностей от 9 ноября, но и состояние двусторонних союзнических отношений стратегического партнерства.

В свою очередь Айвазян отметил, что выбор страны для первого визита всецело соответствует глубине армяно-российских союзнических отношений.

"Широкомасштабная война, развязанная против народа Арцаха со стороны Азербайджана, при неприкрытой поддержке со стороны и при активном вовлечении террористов- боевиков с Ближнего Востока стала новым потрясением. Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз выразить признательность российской стороне за вклад и усилия для достижения полного прекращения огня и военных действий в зоне конфликта. В сложившейся сегодня ситуации, в том числе и на региональном уровне требуются оценки и решения, реализацию которых видим через призму консолидации общества и всего армянского народа. Четкости функционирования государственных институтов Армении - страны с динамичной экономикой и высоким уровнем обороноспособности", - сказал глава МИД РА.

При этом он добавил, что сегодня рассчитывает продолжить обсуждения, начатые в конце ноября в Ереване во время визита российской межведомственной делегации, в частности, по таким вопросам как функционирование российской миротворческой миссии, обеспечение возвращения беженцев, оказание гумпомощи, логистические вопросы, в том числе и восстановление разрушенных инфраструктур.

Вместе с тем армянский министр подчеркнул чувствительность и необходимость скорейшего решения таких вопросов как поиск пропавших без вести, возвращение пленных и обмен телами погибших военнослужащих. "Это особенно актуально в свете поступающих многочисленных и подтвержденных фактах варварского обращения с армянскими военнопленными и не только. К числу таких вопросов относится и сохранения армянских религиозно-культурных объектов", - сказал глава МИД Армении.