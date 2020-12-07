Понедельник, 7 Декабря 2020 15:04

АрмИнфо.Езидский активист Мирза Диннайи, лауреат премии <Аврора> - 2019 и соучредитель и директор организации Luftbrucke Irak (<Воздушный мост в Ирак>), прибыл в Ереван.

Как сообщает Гуманитарная инициатива <Аврора>, Диннайи планирует посетить ряд мероприятий, а также съездить в Арцах, и пробудет в Армении до 11 декабря 2020 года.

В ходе визита в Армению Диннайи посетит медицинский центр <Эребуни> и больничный комплекс <Гераци>, гже встретится с раненым во время войны в Нагорном Карабахе.

8 декабря, после встречи с представителями местного езидского сообщества, Мирза Диннайи посетит особую церемонию, посвященную гашению новой международной почтовой марки, созданной Гуманитарной инициативой <Аврора> в сотрудничестве с Почтой Армении. Начало традиции ежегодного выпуска благотворительной марки с изображением лауреатов премии <Аврора> было положено в 2017 году, когда была представлена первая марка с портретом лауреата премии <Аврора> - 2016 Маргерит Баранкитс. 9 декабря Мирза Диннайи отправится в Арцах, чтобы встретиться с местным руководством и пострадавшими от войны. Визит пройдет в рамках международной программы <Авроры>, приглашающей мировых гуманитарных лидеров посетить Арцах. <Этот год оказался невероятно тяжелым для всех нас, и сейчас как никогда важно, чтобы <Аврора> оставалась сияющим маяком надежды для всех нуждающихся, - отметил Мирза Диннайи. - Я рад этой долгожданной возможности вернуться в Армению и лично выразить мою солидарность и поддержку Гуманитарной инициативе <Аврора> и ее миссии. Больно думать, через что пришлось пройти армянам, этому отважному древнему народу, и с чем они сталкиваются до сих пор. У наших наций много общего, и потому я исключительно счастлив быть здесь>.

Мирза Диннайи сможет ближе ознакомиться с некоторыми из 20 проектов в Арцахе, которые поддерживает <Аврора>, и оценить их с точки зрения своего обширного опыта в области работы с последствиями вооруженных конфликтов, а также поговорить с теми, кому инициатива помогает напрямую. После того как 10 ноября Армения и Азербайджан заключили перемирие, Гуманитарная инициатива <Аврора> разработала программу неотложной гуманитарной помощи жителям Арцаха. Помимо запуска фандрайзинговой кампании #AraratChallengeforArtsakh инициатива также призвала представителей своего глобального сообщества поделиться опытом и поддержать <Аврору>, чтобы обеспечить наиболее эффективную реализацию проектов в Армении.

Мирза Диннайи был назван лауреатом премии <Аврора- 2019> 19 октября 2019 года, на церемонии в Ереване, прошедшей в рамках Форума <Аврора>. В своем неугасаемом стремлении спасать жизни людей защитник прав езидов нашел способ преодолеть многочисленные бюрократические и логистические преграды, чтобы помочь наиболее уязвимым представителям сообщества езидов, пострадавшим во время многочисленных конфликтов в Сирии и Ираке.