Понедельник, 7 Декабря 2020 13:27

АрмИнфо.Сегодня Армения столкнулась с реальной угрозой своей территориальной целостности. Об этом 7 декабря на парламентских слушаниях, посвященных выходу из сложившегося кризиса, заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

По ее словам, в настоящее время добровольцы защищают границы страны. Турки, по ее словам, уже находятся в 600 метрах от общины Хндзореск.

Аналогичная ситуация наблюдается и в многочисленных других населенных пунктах Сюникской области Армении, поскольку государственная граница уточняется посредством системы GPS. Практически сдан Арцах, объяснением чему, как заметила Наира Зограбян, является согласие нынешних властей Армении с границами, установленными в период СССР. Между тем, эксперты Национальной Академии Наук РА твердо убеждены в лживости этих утверждений. "В этом случае возникает вопрос, Никол, почему ты не возвращаешь село Арцвашен, который в период СССР был в составе Советской Армении?", - задала вопрос депутат.

Она также констатировала, что имеются многочисленные факты, которые

говорят о возможности избежания боевых действий, если бы не было

фейкового правительства, которое пришло к власти на принципах

ненависти к прежним правителям. Эта власть 2,7 года спустя, держит

свою общественность в фейковой реальности, настраивая одну часть общества против другой. Армения обладала ресурсом ведения боевых действий лишь на несколько дней. И это в то время, когда 2,7 года всем говорили, что зенитно-ракетные комплексы "Оса" - не металлолом, а сегодня выясняется с точностью наоборот. Самолеты Су-30, приобретенные лишь для селфи семьи Никола, не выполнили ни одного боевого вылета. ""Тем самым, о приобретении за последние 2,5 года самого современного вооружения, которого не приобретались за последние 30 лет, также стали фейком", - заметила Наира Зограбян.

Она добавила, что на пути спасения родины есть лишь одно препятствие, имя которому Никол Пашинян.