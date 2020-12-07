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АрмИнфо.Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 9 декабря посетит Тегеран. Об этом на пресс-конференции сказал пресс- секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По его словам, в рамках визита глава МИД Азербайджана встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, председателем парламента страны Мохаммад-Багером Галибафом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
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|Начальник управления: Программа по решению жилищных проблем жителей Спитакского землетрясения должнa быть завершена к концу 2020 года
|Наира Зограбян: Сегодня Армения столкнулась с реальной угрозой своей территориальной целостности
|Депутат: Если в срочном порядке не мобилизовать ресурсы нации, ситуация может полностью выйти из под контроля
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|Депутат: Символ поражения должен подать в отставку
|Губернатор Ширака: Катастрофы проходят, а Родина вечна
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|Депутат: Армения оказалась в политическом кризисе
|Спасательные отряды ГСЧС Арцаха продолжают поиск тел погибших военнослужащих
|В Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения
|Российские медики из МОСН создали врачебные бригады для оказания помощи населению Аскеранского района Нагорного Карабаха
|Опрос: Более 80 % граждан в Армении положительно оценивает миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|Лавров и глава МИД Армении обсудят ход реализации заявления по Нагорному Карабаху
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские зверства в ходе этой войны являются результатом организованной госполитики армянофобии
|В Армении стартуют Польские культурные дни
|Президент Армении требует у правительства отчитаться за перечисленные Всеармянским фондом «Айастан» средства
|Левон Тер-Петросян назвал опасными мысли Вазгена Манукяна по поводу антитурецкого союза
|Первый президент Армении предупреждает об угрозе гражданской войны
|МЧС РФ увеличивает группировку сил в Нагорном Карабахе для осуществления гуманитарной миссии
|Обильный снегопад заблокировал КПП Верхний Ларс
|Эрдоган выразился о позиции Франции по карабхскому вопросу
|За неделю в Центр управления миротворческой деятельностью поступило свыше 210 обращений о пропавших армянских военнослужащих
|В Армении за сутки было выявлено 930 случаев заражения коронвирусом
|Премьер Армении провел очередную встречу с членами семей погибших военнослужащих
|Оппозиция потребовала от премьера уйти в отставку до 12.00 ближайшего вторника
|Гагик Царукян: Отставка премьер-министра Армении безальтернативна
|Вазген Манукян: Есть множество преград, но самая главная из них – это Никол Пашинян
|За истекшие сутки в Армении подтверждено 1267 новых случаев заражения COVID-19, 32 пациента скончались
|Представитель Армении избран в Группу экспертов по противодействию торговле людьми СЕ
|Аэропорт армянского города Капан готов к эксплуатации
|Первый президент Армении выражает глубокую обеспокоенность по поводу эскалации борьбы за власть
|Главы общин Сюникской области Армении требуют отставки премьер-министра и правительства
|Серж Саргсян Николу Пашиняну: Ты можешь бессовестно лгать, фальсифицируя историю, характерную для трусов
|РПА: Обращение премьер-министра Армении есть ни что иное, как последний крик отчаяния
|Артур Ванецян: Никол Пашинян разрушил реальное государство, построив вместо него виртуальную Армению
|Депутат: Армении необходимо обновить правовую базу, заключив новое соглашение по безопасности с Российской Федерацией
|Президент РА: Мы все должны думать о будущем нашего государства, страны и народа
|Участники митинга оппозиции: Армения без Никола
|Гагик Галачян отозван с должности Посла и Армении в Казахстане и Кыргызстане
|Никол Пашинян: Власти Армении нацелены на решение "тяжелых вопросов", и не намерены их избегать
|Никол Пашинян: Сегодня самой главной задачей властей Армении является определение дальнейших действий
|Премьер-министр РА: Необходимо провести анализ сложившейся ситуации без использования всевозможных манипуляций
|Баку впервые предоставил в ЕСПЧ подробную информацию о количестве военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане
|Российские саперы с использованием "Уран-6" приступили к разминированию в районе населенного пункта Ходжалу в Карабахе
|Лавров: Россия, и Турция находят точки соприкосновения, как это происходит в случае Нагорного Карабаха
|Генсек ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой ОБСЕ
|Роберт Кочарян: Войну можно было остановить в течение первых дней, но руководство Армении стало заложником собственной лжи
|Роберт Кочарян: Мы должны углубить наши отношения с Россией, нынешнее правительство на это неспособно
|Роберт Кочарян: Действующие власти осознанно или не осознано сделали всё, чтобы сделать эту войну неизбежной
|Глава Арцаха встретился с командующим инженерными войсками ВС РФ
|Защитник прав человека Армении и литовский посол обсудили вопрос нарушений прав человека азербайджанскими вооруженными силами во ходе 44 дневной войны
|В первой половине следующего года в Степанакерте будет сдано около 300 квартир
|В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
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