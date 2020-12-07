Понедельник, 7 Декабря 2020 12:46

АрмИнфо. Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Как сообщает перс-служба МО РФ, российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности вокруг опор линий электропередач вдоль дороги СТЕПАНАКЕРТ - ШУША. Очищено 3,4 га территории и 2,2 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 96 взрывоопасных предметов.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 60 га местности, 20 км дорог, обнаружено и обезврежено около 1250 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За минувшие сутки восстановлены четыре опоры и 1600 м ЛЭП, 1 км газопровода, 2200 м линий связи и две трансформаторных подстанции.