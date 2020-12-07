Понедельник, 7 Декабря 2020 12:45

АрмИнфо. Символ поражения - премьер-министр Армении Никол Пашинян - должен подать в отставку. Об этом 7 декабря в ходе парламентских слушаний, посвященных выходу из сложившейся в стране ситуации, заявил лидер партии и одноименной фракции "Просвещенная Армения" Национального Собрания РА Эдмон Марукян.

По его словам, еще 14 ноября партия представила дорожную карту по выходу из сложившегося кризиса, которая состоит из 13 пунктов, самым

актуальным из которых является отставка действующего премьер-министра. Проблему, по словам депутата, должны решить только власти и только в парламенте Армении. Именно НС РА должно избрать нового премьер-министра, определиться с переходным периодом, поскольку депутаты нынешнего состава парламента уже не могут работать до истечения срока своих полномочий. По этой причине необходимо решить вопрос с премьером переходного периода. Временный глава правительства на основе консенсуса назначает членов правительства, каждый из которых является специалистом в своей сфере, отличается патриотизмом и видит пути вывода возглавляемой им сферы из кризисной ситуации.

Вторым пунктом дорожной карты, продолжил Марукян, является обеспечение высокого качества армяно-российских отношений. В

последние годы государственные органы Армении, по сути, расторгли отношения с российскими госорганами.

Третий пункт касается подписанного трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России. Как заметил депутат, необходимо инициировать переговоры по расплывчатым положениям данного документа с целью достижения проармянских решений, возобновление переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ об окончательном закреплении права Арцаха на самоопределение, обеспечение долгосрочной стабильности и мира, исходящее из интересов Армении.

Важным направлением дорожной карты является консолидация потенциала

Армения- Арцах-Диаспора, стабилизация внутренней ситуации, прекращение столкновений, восстановление общественной солидарности, исключение раскольнических действий, призывов к насилию, риторики ненависти. Не последнее место в представленном документе отводится восстановлению и укреплению государственных институтов, строгой работе правоохранительных органов, укреплению порядка для обеспечения восстановления общественной безопасности. Авторы представленного документа призывают уделить надлежащее внимание обеспечению нужд семей погибших и раненых военнослужащих, решение социальных нужд армян Арцаха, в том числе, беженцев, и восстановление условий для жизнеобеспечения в НКР.

В дорожной карте представлены и меры по эффективной координации борьбы с коронавирусом, содержится призыв к организации международной донорской конференции с участием США, Китая, России, 27 стран ЕС, Ирана, арабских страны и других в целях привлечения не менее $1 млрд. для восстановления разрушений.

Кроме того, авторы документа считают важным изменить работу армянской дипломатической команды, переосмыслить внешнюю политику,

привести ее в соответствие с политикой союзных и других государств, инициировать защиту нарушенных прав Армении в международных судебных инстанциях. В дорожной карте предлагается разработать национальную

перспективную программу экономического и военного восстановления, обеспечивающей устойчивое развитие, а также провести парламентские выборы на свободных, справедливых, прозрачных и равных условиях.

Эдмон Марукян подчеркнул, что партия открыта для всех политических сил, для любых контактов. И если позиции этих сил совпадут, как совпадут и видения по выходу из кризиса, то "Просвещенная Армения" готова будет их принять.