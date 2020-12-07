Понедельник, 7 Декабря 2020 12:18

АрмИнфо.<Сегодня мы вновь переживаем ту горечь, которая выпала на нашу долю в 1988 году и чтим память невинных жертв>, - сказал в своем обращении, посвященном 32-й годовщине со дня страшного землетрясения в Армении губернатор Ширакской области Тигран Петросян.

Он отметил, что как и тогда, так и сейчас нет кого-либо, чья бы боль и потеря не были бы личными. Тигран Петросян сказал, что годами ранее армянский народ, а особенно ширакцы смотрели в будущее с готовностью противостоять боли. Он подчеркнул, что испытание, выпавшее на нашу долю, необходимо преодолеть, крепко стоя ногами на родной земле, как это было сделано после катастрофического землетрясения.

Глава Ширака выразил слова признательности тем людям, которые не покинули Родину и взялись за сложное и ответственное дело - ликвидацию последствий бедствия, а также тем странам, которые с первого дня трагедии оказали Армении поддержку.

<Человеческая потеря является самой большой и необратимой. Преклоняюсь перед невинными жертвами. Дорогие ширакцы, желаю вам воли, силы и терпения. Катастрофы проходят, а Родина вечна. Пусть Господь бережет нашу Родину>, - сказал он.

Напомним, что 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены). В эпицентре землетрясения - городе Спитаке - его сила достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане - 9 баллов, Кировакане - 8 баллов. 6- балльная зона землетрясения охватила значительную часть территории республики, подземные толчки ощущались в Ереване.

По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова. Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики. Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразовательные школы на 210 тысяч ученических мест, детские сады на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры. Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий.