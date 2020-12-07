Понедельник, 7 Декабря 2020 12:10

АрмИнфо.Ардшинбанк привлек в общей сложности 20 миллионов долларов в виде кредитов от четырех базирующихся в Люксембурге фондов, находящихся под управлением одной из ведущих компаний по управлению активами responsAbility Investments AG. Привлеченные средства будут направлены на увеличение кредитных вложений, в особенности на поддержку малого и среднего бизнеса.

По словам Председателя Правления Ардшинбанка Артака Ананяна, это первая сделка между Ардшинбанком и фондом responsAbility Investments. «Новые привлеченные средства расширят наши возможности по финансированию различных секторов экономики Армении, в особенности предприятий МСБ. Мы надеемся на эффективное и долгосрочное сотрудничество между нашими компаниями. Кредит от responsAbility Investments – это, безусловно, еще одна гарантия стабильности Ардшинбанка. Он позволит нам значительно увеличить наши инвестиционные возможности в экономику Армении»,- сказал А. Ананян.

responsAbility Investments AG - одна из ведущих мировых компаний, которая управляет активами более чем на $3 млрд. Компания ведёт финансовую деятельность с 300 высокоэффективными компаниями из более, чем 76 стран мира. Головной офис компании находится в Цюрихе (Швейцария).

ЗАО «Ардшинбанк» - один из лидеров банковской системы Армении. Банк неоднократно признавался лучшим со стороны ведущих международных изданий. Так, в 2020 году журнал Global Financeн назвал Ардшинбанк Лучшим банком года в Армении года, а также Самым надежным банком года в Армении. Лучшим банком 2020 года Ардшинбанк признан и со стороны авторитетного журнала британских институциональных инвесторов «Euromoney», а журнал The Banker издательства Financial Times признал выпуск еврооблигаций Ардшинбанка «Сделкой года» в Европе в 2020 году.