Понедельник, 7 Декабря 2020 12:08

АрмИнфо. Пусть 7 декабря, будет не только днем траура, но и днем гордости и надежды для Армении. Об этом на своей странице в Фейсбук написал посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

При этом дипломат выложил старую фотографию с изображением маленькой девочки, устремившей взор в небо на фоне разрушенного от землетрясения города.

"7 декабря 1988 года 11:41 часов земля содрогнулась от Спитака до Ленинакана.

С теплотой вспоминаю тех, кто во время моего пребывания в Армении

согласился поделиться со мной воспоминанием о том дне, когда в одну

минуту они потеряли всех, кто был им дорог.

Сегодня я восхищаюсь их силой, которая позволила им встать и

продолжить жизнь.

Пусть 7 декабря - день траура, также станет днем гордости и надежды для Армении", - написал французский дипломат.

Ровно 32 года в 10 часов 41 минуту по московскому времени (11:41 по местному времени) 7 декабря 1988 года произошло катастрофическое землетрясение магнитудой 6.8-7.2.

Серия подземных толчков за 30 секунд до основания был разрушен город Спитак и 58 сёл; частично разрушены города Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) - всего 21 город, и ещё более 300 населённых пунктов. Землетрясение вывело из строя около 40 процентов промышленного потенциала Армянской ССР.

В результате стихийного бедствия погибли свыше 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова, стране был нанесен настолько сильный ущерб. Последствия данного землетрясения не преодолены до сих пор.