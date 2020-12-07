Понедельник, 7 Декабря 2020 11:59

АрмИнфо.12 декабря 1995 года – одна из важных дат в современной истории туркменского народа. Принятие двадцать пять лет назад при единодушной поддержке 185 стран-членов ООН специальной Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана» стало важным событием в мировой политике. С тех пор, ежегодно 12 декабря народ Туркменистана широко отмечает национальный праздник – День нейтралитета.

Постоянный нейтралитет Туркменистана выступает важнейшим фактором обеспечения региональной стабильности, установления цивилизованного диалога между странами на основе соблюдения и согласования геополитических и национальных интересов. Конструктивность и взвешенность подходов нейтрального Туркменистана к общемировым процессам способствует укреплению атмосферы взаимного понимания и доверия, равноправия и соблюдения интересов всех государств и народов.

В исторически короткие сроки в Туркменистане создан прочный фундамент устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу, вследствие кардинальных преобразований усовершенствована отраслевая структура экономики. На сегодняшний день Туркменистан имеет развитую производственную инфраструктуру, разветвлённую транспортно-коммуникационную систему и богатый человеческий потенциал.

Сегодня мировое сообщество является свидетелем того, что под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова возросший внешнеполитический ресурс нейтрального Туркменистана максимально задействован в качестве политико-дипломатического инструментария для достижения мира, безопасности и устойчивого развития.

В глобальном взаимодействии всё более прочно утверждается и такое новое направление, как транспортная дипломатия. По данной проблематике Туркменистан инициировал предметный многосторонний диалог в рамках ООН и других международных организаций.

Создание современной, интегрированной, сбалансированной и высокотехнологичной транспортной инфраструктуры – объективный императив времени, одна из приоритетных целей устойчивого развития. Её реализация отвечает стратегическим интересам всего международного сообщества, способна реально содействовать укреплению мирохозяйственных связей, стимулировать инвестиционную активность, эффективно способствовать росту экономических и социальных показателей в мировом, региональном и национальном масштабах.

К ним относятся реализованные проекты по созданию Национальной туристической зоны «Аваза», строительству газопроводов Туркменистан-Китай, Туркменистан-Иран, «Восток-Запад», транснациональной стальной магистрали «Север-Юг», железной дороги Серхетабат-Тургунди, автомобильного и железнодорожного мостов через Амударью, международных аэропортов в Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабате, Международного морского порта в городе Туркменбаши.

Ещё одна стратегически важная инициатива – строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). Как подчёркивает глава Туркменского государства, новая энергетическая магистраль, по которой будут осуществляться долгосрочные поставки природного газа в крупнейшие страны Юго-Восточной Азии, придаст мощный импульс экономическому развитию региона, будет содействовать решению вопросов социального и гуманитарного характера, укреплению мира и стабильности.

Устойчивое функционирование транспорта на всей территории страны является гарантией единства экономического пространства, свободного перемещения людей, товаров и услуг, развития конкуренции и свободы предпринимательства, улучшения условий и уровня жизни населения, обеспечения целостности и национальной безопасности, интеграции в мировое экономическое пространство.

Акцентируя внимание на развитии логистики как научно-технологического направления реализации транспортно-транзитного потенциала Туркменистана, Президент Гурбангулы Бердымухамедов на первый план выдвигает внедрение достижений научно-технического прогресса в эту сферу, самых современных организационных и методических подходов, имея в виду и строгий математический расчет в оптимизации транспортных потоков. Ведь как отмечает лидер нации, в условиях рыночной конкуренции именно экономическая выгода, снижение издержек и скорость доставки, служат главным преимуществом.

Туркменистан на современном этапе сформировал собственную концепцию развития взаимодействия с международным сообществом в области транспорта. Ее главная цель заключается в продвижении на мировой арене научно обоснованных и действенных с практической точки зрения моделей многостороннего партнерства в этой сфере, создании комплекса соответствующих условий, необходимых для интенсификации и повышения эффективности международных транспортно-транзитных сообщений.

В Туркменистане создана и в целом устойчиво функционирует современная транспортная система, являющаяся важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности национальной экономики и населения в транспортных услугах, территориальную целостность, экономическую и геополитическую безопасность страны.

Внедрение логистического подхода к реализации Транспортной стратегии Туркменистана обеспечит:

• ускорение и непрерывность продвижения сквозных товароматериальных потоков;

• снижение на 30-40% затрат в дистрибьюции, связанных с продвижением товароматериальных потоков от мест производства до потребления;

• развитие контейнерных перевозок грузов в интер- и мультимодальном сообщении;

• внедрение логистического сервиса на уровне международных стандартов;

• развитие экспорта транспортных услуг и реализацию транзитного потенциала страны.

В условиях глобализации экономики, создания крупных транснациональных корпораций и интеграции транспорта ряда государств в мировую транспортную систему идет интенсивный процесс формирования международных транспортных коридоров, обеспечивающих ускоренное продвижение крупных товароматериальных потоков между различными странами и континентами на основе внедрения современных логистических технологий доставки грузов.

В соответствии с определением группы экспертов комитета по транспорту ЕЭК ООН, под международным транспортным коридором понимается часть национальной или международной транспортной системы, обеспечивающая значительные международные грузовые и пассажирские перевозки между отдельными странами и континентами, включающая в себя подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, работающих на данном направлении, а также совокупность технологических, организационных и правовых условий осуществления этих перевозок.

Целью формирования и развития международного транспортного коридора на территории Туркменистана является:

- обеспечение условий для повышения надежности и эффективности внешнеторговых перевозок Туркменистана;

- вовлечение дополнительных транзитных грузопотоков на транспортные коммуникации страны;

- привлечение отечественных и иностранных инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры;

- создание условий для ускорения развития регионов страны, расположенных в зоне тяготения к трассам международного транспортного коридора;

- обеспечение интеграции туркменского транспорта в региональную и мировую транспортные системы в качестве равноправного партнера.

Логистическая стратегия Туркменистана определяет и качественно новое развитие всего комплекса отраслей транспорта и связи, их тесное взаимодействие и четкую координацию движения товаропотоков. Преимущества географического положения Туркменистана на перекрестке магистральных путей континента позволяют нашей стране выгодно реализовать национальный транспортный ресурс для обеспечения евроазиатских связей. Продвигая эту концепцию, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркивает, что формирование современной разветвленной транспортно-коммуникационной системы является одним из приоритетов государственной политики Туркменистана, нацеленной на прогрессивное социально-экономическое развитие страны и налаживание широкого регионального и международного сотрудничества в интересах всеобщего благополучия.

Таким образом, успешно претворяя в жизнь конструктивную внешнеполитическую стратегию, наша страна вносит весомый вклад в обеспечение всеобщего мира и прогресса, достижение глобальных Целей устойчивого развития.