Понедельник, 7 Декабря 2020 11:51

АрмИнфо. После подписанного 9 ноября трехстороннего соглашения по Карабаху Армения оказалась в политическом кризисе. Об этом 7 декабря на парламентских слушаниях, посвященных поиску выхода из сложившейся ситуации, заявил лидер партии и одноименной фракции "Просвещенная Армения" Национального Собрания РА Эдмон Марукян.

До этого, как отметил депутат, страна оказалась в глубоком экономическом и социальном кризисе, и возникла необходимость путем обсуждений найти выход из создавшегося положения. Партия "Просвещенная Армения", будучи парламентской силой, предлагает открытый формат обсуждений, выдвижения предложений и идей. Марукян сообщил, что приглашение на участие в слушаниях было послано и правящей фракции "Мой шаг", которая, однако, отказалась от участия в обсуждениях.

Депутат отметил, что Конституционный суд Армении принял к производству обращение одной пятой депутатского корпуса о конституционности принятых Национальным Собранием РА поправок в Основном законе страны. Обращение в КС направили две оппозиционные фракции - "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения".

Напомним, что 22 июня текущего года Национальное собрание Армении сегодня 89 голосами "за", при отсутствии голосов против и воздержавшихся, во втором и окончательном чтении приняло законопроект, представленный группой депутатов провластной фракции <Мой шаг>, о внесении изменений в Конституцию относительно состава Конституционного суда (КС). В тот день две оппозиционные фракции, "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" бойкотировали внеочередное заседание парламента, и их представители не принимали участия ни в обсуждении, ни в голосовании по законопроекту. В соответствии с поправками в статью 213 Конституции Армении, представленными 54 депутатами от правящего блока "Мой шаг", полномочия судей Конституционного суда, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. Остальные судьи продолжают работать до истечения 12 лет в качестве судей КС. Кроме того, предусматривается, что срок полномочий председателя Конституционного суда прекращается, и после того, как эта должность станет вакантной, председатель Конституционного суда избирается в порядке, установленном 166-й статьей Конституции, что осуществляется после заполнения вакантных мест судей Конституционного суда.