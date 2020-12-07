Понедельник, 7 Декабря 2020 11:17

АрмИнфо.В Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения.

Ровно 32 года в 10 часов 41 минуту по московскому времени (11:41 по местному времени) 7 декабря 1988 года произошло катастрофическое землетрясение магнитудой 6.8-7.2.

Серия подземных толчков за 30 секунд до основания был разрушен город Спитак и 58 сёл; частично разрушены города Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) - всего 21 город, и ещё более 300 населённых пунктов. Землетрясение вывело из строя около 40 процентов промышленного потенциала Армянской ССР.

В результате стихийного бедствия погибли свыше 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова, стране был нанесен настолько сильный ущерб. Последствия данного землетрясения не преодолены до сих пор.