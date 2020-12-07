Понедельник, 7 Декабря 2020 11:16

АрмИнфо.Российские медики из медицинского отряда специального назначения (МОСН) создали многофункциональные врачебные бригады для оказания помощи местному населению в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Об этом 7 декабря сообщило Минобороны РФ.

"Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в состав медицинских бригад входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, которые оказывают помощь в удаленных селах и районах.

29 ноября Минобороны РФ информировало о прибытии в город первых подразделений МОСН Восточного военного округа. Среди специалистов значились свыше 60 медиков, в том числе военные хирурги, анестезиологи- реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.