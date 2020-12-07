Понедельник, 7 Декабря 2020 11:16

АрмИнфо.Экспертный клуб "Глас народа" провел опрос среди граждан Армении, чтобы выяснить, как общественность оценивает действия властей Армении во время 44-х дневной войны в Арцахе и должен ли премьер-министр Никол Пашинян уйти в отставку.

Опрос проводился среди 1200 граждан из разных регионов Армении в возрасте от 18 до 65 лет.

На вопрос о том, как они оценивают деятельность властей Армении во время войны, 40% респондентов дали положительную оценку, 50% -

отрицательную, нейтральную позицию выразили 10%.

На вопрос о причинах негативного исхода войны для Армении и Арцаха, 20,2% респондентов выбрали ответ "В недостатках политической элиты нашей страны и их стратегических ошибках", 4% - "Недостаточным военным потенциалом Армении и Арцаха", 19,2% респондентов считают, что "Военной поддержкой Турцией", а 56,6% респондентов считаю, что "Все вышеперечисленное" в комплексе.

На вопрос о том, как респонденты оценивают роль США и Евросоюза в урегулировании карабахского конфликта, только 7,1% опрошенных ответили положительно, большинство - 60,6%, дали отрицательную оценку, а 32,3% респондентов выбрали нейтральную позицию.

Абсолютное большинство респондентов - 82,8% положительно оценивает миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе, 14,1% респондентов сохранили нейтралитет по этому вопросу, и только 3% респондентов негативно расценили их присутствие.

При этом большинство опрошенных высказались за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Ответы на этот вопрос разделились следующим образом: 35% респондентов выбрали ответ <Да, немедленно>, 19% считают, что он должен уйти, но <после решения проблем, стоящих перед страной после войны>, 46% респондентов считают, что <Нет, он должен продолжать исполнять свои обязанности>.