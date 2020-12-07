Понедельник, 7 Декабря 2020 11:15

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня, 7 декабря переговоры со своим армянским коллегой Ара Айвазяном, который прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Об этом передает пресс-служба МИД РФ.

Согласно источнику, предстоящие переговоры станут уже второй очной встречей Лаврова с новым главой МИД Армении за последний месяц. Их предыдущие переговоры состоялись 21 ноября в ходе визита российской межведомственной делегации в Ереван.

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят международную и региональную проблематику, а также весь комплекс двусторонних связей. Однако ключевой темой переговоров станет реализация заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху.