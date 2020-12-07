Понедельник, 7 Декабря 2020 11:14

АрмИнфо.Азербайджанские зверства в ходе этой войны являются результатом организованной государственной политики армянофобии и состоят в прямой причинно-следственной связи. Об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян.

По его словам, речь идет не только о физических зверствах, но и также о других психических страданиях, что является грубейшим нарушением прав человека. "При этом наиболее опасны не столько просто призывы убивать армян, сколько насаждение этнической ненависти с глубинными корнями. Например, лживые утверждения президента Азербайджана в связи с Арцахом о том, что армяне содержат в мечетях коров и свиней, оскверняют азербайджанские религиозные памятники. Ил лживые заявления о том, что Армения - это страна, не имеющая ценностей, которая была искусственным образом создана на азербайджанских землях.

Поведение и слова азербайджанских военнослужащих в видео о зверствах, совершенных ими, подтверждает именно это: они мстят, утоляют свою жажду крови и так далее, явно зная о том, что не только останутся безнаказанными, но и удостоятся большой похвалы властей и общества.

То есть, армянофобия в замкнутом круге генерируется властями Азербайджана, в том числе и верховными органами, затем практически с теми же формулировками широко поощряется культурными и другими общественными деятелями и удостаивается общественной похвалы, при этом зачастую специально нацеливаясь на детей.

Завтра мы опубликуем обширный доклад, составленный по специальному принципу, с конкретными и объективными доказательствами, подтверждающий это", - написал омбудсмен Армении.