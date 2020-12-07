Понедельник, 7 Декабря 2020 11:13

АрмИнфо. В Армении стартуют Польские культурные дни.Так, сегодня, 19.00 часов по местному времени в выставочном зале Далан на Абовяна 12 с открытия фотовыставки "Варшавская битва"

стартуют Польские культурные дни. Экспонаты для выставки представил Royal Lazienki Museum.

Также будет показан предоставленный Музеем истории Польши фильм "18 всемирно-исторических сражений" и презентация книги "Преданный Отечества: Йозеф Пилсудский" Влодзимеж Сулея. Культурные дни продлятся до 9 декабря.

Проект был организован Польским фондом Robmy swoje dla kultury Foundation и Ереванским международным кинофестивалем "Золотой абрикос" при сотрудничестве с посольством Польши в Армении. Проект софинансируется Фондом распространения культуры Министерства культуры и национального наследия.