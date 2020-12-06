Воскресенье, 6 Декабря 2020 21:51

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян, который является председателем Попечительского совета Всеармянского фонда «Айастан», требует у правительства отчитаться за перечисленные Фондом правительству средства. Об этом он написал в письме к членам Попечительского совета.

Он отметил, что значительная часть финансовых средств, собранных Всеармянским фондом «Айастан» в тяжелые дни войны, по просьбе правительства Республики Армения, решением Попечительского совета, в виде пожертвований была перечислена на выделенный казначейский счет правительства РА с целью финансирования инфраструктурных, социальных и здравоохранительных расходов.

В этом ключе президент заметил, что, как и ранее, так и сейчас придерживался мнения, что эти средства должны были быть перечислены правительству в виде долга. «Однако большинство членов Попечительского совета приняли иное решение», - подчеркнул Армен Саркисян.

«Правительство должно представить четкий, подробный и прозрачный отчет о расходах, произведенных на средства фонда, и максимально публично», - сказал президент, подчеркнув, что есть также необходимость в проведении международного аудита.

Напомним, что с началом войны Всеармянский фонд «Айастан» инициировал сбор средств в поддержку Арцаха в рамках проекта «Мы и наши границы: все для Арцаха», в результате которого было собрано порядка $170 млн. Позже вице-премьер РА Мгер Григорян сообщил, что часть собранных средств была перечислена правительству Армении для повышения эффективности расходов.