Воскресенье, 6 Декабря 2020 20:15

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер-Петросяна назвал опасными мысли Вазгена Манукяна по поводу Турции, озвученные единым кандидатом в премьеры от оппозиции на состоявшемся накануне митинге.

«Не могу не сослаться на небрежно высказанную опасную мысль Вазгена Манукяна, которая может иметь разрушительные последствия для Армении, - заявил Левон Тер-Петросян на в своей небольшой статье по поводу опасности гражданской войны, опубликованной на своем информационном ресурсе 1Lur.am.

Он усмотрел опасность в словах Манукяна о том, что «Большая сила соберется против Турции, мир не простит Турции ее дерзости. Если будет создан союз против Турции, мы в этом союзе».

Возникает вопрос, пишет Тер-Петросян, а куда делся закон незабвенного Рафаэля Ишханяна (армянский общественный деятель, лингвист, историк, обществовед. Годы жизни 1922-1996 – Ред.) «Об исключении третьей силы»? Получается, что мы возвращаемся к ситуации 1920 года, когда, опираясь на антитурецкий союз стран Антанты, выступая против сближения кемалистской Турции и России, мы потеряли не только Армению, но и провинции Карс и Сурмалу, а такеже Нахичевань и Карабах. «Неужели Манукян не понимает, что, выражая готовность Армении присоединиться к какому-либо еще не сформировавшемуся антитурецкому альянсу, мы выступаем против реальности полноценного российско-турецкого взаимопонимания, а значит, бросаем вызов не только Турции, но и дружественной нам России?», - считает Тер-Петросян.