Воскресенье, 6 Декабря 2020 18:15

АрмИнфо. МЧС России продолжает вводить дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для выполнения задач гуманитарной миссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, согласно источнику, 6 декабря из Москвы вылетел спецборт ИЛ-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра Лидер, связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов.

Кроме того, сообщается, что для осуществления деятельности специалистов МЧС России в Нагорном Карабахе самолетом будут доставлены 3 пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.

«Группировка ведомства продолжает оказывать гуманитарную помощь населению. Вчера сотрудники принимали участие в доставке мебели на склады Степанакерта для дальнейшего распределения жителям пострадавших населенных пунктов. Перевезены шкафы, кровати, стулья и столы», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в источнике отмечено, что около 300 детей приняли участие в уроках по безопасности, организованных специалистами МЧС России в школах Степанакерта. Ученики получают знания и навыки оказания первой помощи, отрабатывают прием Хеймлиха, а также учатся проводить сердечно-легочную реанимацию.