Воскресенье, 6 Декабря 2020 15:39

АрмИнфо.В рейтинге стран по запасам нефти на 2020 год Казахстан занял 11-е место в мире с объемом в 30 млрд баррелей. Открывает рейтинг Венесуэла: 302,8 млрд баррелей. В топ-3 стран попали также Саудовская Аравия и Канада. Об этом сообщает kapital.kz со ссылкой на energyprom.kz.

За январь-октябрь 2020 года в стране добыли 61,2 млн тонн сырой нефти — на 6% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении объем добычи сырой нефти составил 6,5 трлн тенге. Напомним, сокращение добычи предусмотрено договоренностями ОПЕК+, которые стартовали в мае с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года. Альянс ведет переговоры на 2021-2022 годы.

В РК на два ключевых региона — Атыраускую и Мангистаускую области — пришлось 64,3% и 22,8% добычи соответственно. Напомним, что в этих регионах работают филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» (месторождение Кашаган), ТОО «Тенгизшевройл» (месторождение Тенгиз), АО «Эмбамунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Каракудукмунай» и другие.

За январь-сентябрь 2020 года Казахстан экспортировал 55 млн тонн нефти на сумму 18,7 млрд долларов. Рост в натуральном выражении составил 7,6%, в денежном, напротив, показатель упал сразу на 24,8%.

В страны СНГ было отправлено 439,4 тыс. тонн сырой нефти на 120,3 млн долларов. Основной импортер казахстанской нефти среди стран СНГ — Узбекистан. В остальные страны мира было отправлено 54,6 млн тонн нефти на сумму 18,6 млрд долларов. Основными импортерами стали Италия, Нидерланды и Индия.