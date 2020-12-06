Воскресенье, 6 Декабря 2020 14:52

АрмИнфо. Французский формат решения карабхского вопроса является полной катастрофой и ущемлением суверенных прав Азербайджана. Подобное мнение выразил президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом передает издание Ahval.

В частности, Эрдоган заявил, что Азербайджан ни на кого не нападал, а освободил свои земли, которые находились под контролем Армении около трех десятилетий, несмотря на резолюции ООН и ОБСЕ.

Он подчеркнул, что решение, принятое парламентом Франции – сопредседателя Минской группы ОБСЕ, является полной катастрофой, «вышедшей за рамки скандала».

Напомним, что ранее парламент Франции принял резолюцию о необходимости признания Республики Арцах. Данное решение последовало после принятия этой же резолюции Сенатом Франции. Отметим, что резолюция имеет реконмендательный характер