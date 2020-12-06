Воскресенье, 6 Декабря 2020 12:57

АрмИнфо. На горячую линию Центра управления миротворческой деятельностью в Степанакерте за неделю поступило свыше 210 обращений о пропавших армянских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С момента запуска горячей линии, в период с 30 ноября по 4 декабря, было получено 214 обращений о пропавших без вести армянских военнослужащих», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, специалисты проверили, обработали и передали поисковым группам Центра управления миротворческой деятельностью данные о 186 военнослужащих. Кроме того, 45 гражданам оказана психологическая помощь по телефону, получено девять благодарственных отзывов за оказанную помощь в розыске пропавших.

Как отметили в Минобороны РФ, на сегодняшний день в пункт обратилось более 1900 граждан по вопросам поиска пропавших родственников, возврата имущества и другим вопросам.-