Воскресенье, 6 Декабря 2020 12:41

АрмИнфо. По положению на 11:00 6 декабря в Армении было проведено 2 728 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 978 случаях. При этом за сутки выздоровело 730 граждан, а число летальных исходов достигло 17.

Как сообщает Министерство здравоохранения, в общей сложности в Армении подтверждено 141 937 случаев заражения коронавирусом, из коих 82,8% (или 116 796) выздоровело, доля скончавшихся от коронавируса граждан составила 1,6% (или 2 326). Всего в Республике было проведено 528876 тестов на коронавирус.

Согласно источнику, фактическое лечение по состоянию на сегодняшний день получают 22 227 пациентов