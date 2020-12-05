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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает встречи с членами семей погибших военнослужащих, пропавших без вести солдат и мирных жителей, захваченных во время Арцахской войны.
Как передает пресс-служба правительства РА, премьер-министр, вице-премьер Тигран Авинян, министр обороны Вагаршак Арутюнян, министр здравоохранения Арсен Торосян 5 декабря представили информацию о проделанной работе по поиску без вести пропавших и обмену телами, Опознание тел погибших производится на основании данных ДНК и судебно-генетического тестирования.
Подробно обсуждены процессы, осуществляемые при участии Республики Арцах и при посредничестве Международного комитета Красного Креста и Российской Федерации. Премьер-министр выслушал опасения членов семьи и ответил на их вопросы.
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|Генсек ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой ОБСЕ
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|Роберт Кочарян: Мы должны углубить наши отношения с Россией, нынешнее правительство на это неспособно
|Роберт Кочарян: Действующие власти осознанно или не осознано сделали всё, чтобы сделать эту войну неизбежной
|Глава Арцаха встретился с командующим инженерными войсками ВС РФ
|Защитник прав человека Армении и литовский посол обсудили вопрос нарушений прав человека азербайджанскими вооруженными силами во ходе 44 дневной войны
|В первой половине следующего года в Степанакерте будет сдано около 300 квартир
|В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
|«Сила одного драма» - Реабилитационному центру защитника отечества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянская и азербайджанская стороны передали списки пленных МККК
|Глава МИД Армении: Попытки дискредитировать МИД и вовлечь его во внутриполитические спекуляции, прямой удар по государственности Армении
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|Анкара и Баку обрушились с критикой на Францию за резолюцию по Нагорному Карабаху
|Гагика Царукяна вновь вызвали в СНБ
|История туркменской модели нейтралитета и ее успешное осуществление
|Дипломаты России и Франции обсудили текущую обстановку в Украине, Белоруссии и Нагорном Карабахе
|Фракция "Мой шаг" не намерена избирать нового премьера
|Роухани в разговоре с Эрдоганом на тему Карабаха подчеркнул необходимость предотвращения распространения влияния террористов в регионе
|М.Мишустин: Пришло время говорить о появлении на пространстве ЕАЭС пятой свободы, связанной с движением информации
|Д.Песков: Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха
|Президент ГК Ташир: Из сложившейся ситуации есть только один правильный выход - бескровная смена власти
|Вице-премьер Армении принял посла США
|Ереван приветствует принятие Национальным Собранием Франции резолюции о необходимости признания Арцаха
|Шойгу отметил профессионализм российских миротворцев в Карабахе
|Дипломаты: У политики поражения и национального унижения нет будущего
|Глава МИД Армении рассказал зарубежным дипломатам о шагах, предпринимаемых для устранения последствий турецко-азербайджанской агрессии
|Главная задача МЧС - обеспечение гражданской безопасности
|В геополитических играх крупных игроков Армения в очередной раз стала жертвой - Жирайр Сефилян
|Автомобиль слетел с обрыва на железнодорожное полотно
|Армения видит необходимость в осуществлении скоординированной энергетической политики в ЕАЭС, формировании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа
|Прогноз: Нападение на Армению или Карабах завершится уничтожением армии Азербайджана в течение 3-4 дней
|Взгляд из Москвы: Захвата всего Карабаха не произошло благодаря России
|Военный эксперт: В условиях 6-кратного превосходства противника Армия обороны сделала сверхмаксимум возможного
|В Степанакерте и Аскеранском районе проводят работы по разминированию
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|Наира Зограбян опубликовала фото оскверненных и разрушенных азербайджанцами архитектурных памятников в селе Талиш
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