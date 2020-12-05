Суббота, 5 Декабря 2020 18:20

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает встречи с членами семей погибших военнослужащих, пропавших без вести солдат и мирных жителей, захваченных во время Арцахской войны.

Как передает пресс-служба правительства РА, премьер-министр, вице-премьер Тигран Авинян, министр обороны Вагаршак Арутюнян, министр здравоохранения Арсен Торосян 5 декабря представили информацию о проделанной работе по поиску без вести пропавших и обмену телами, Опознание тел погибших производится на основании данных ДНК и судебно-генетического тестирования.

Подробно обсуждены процессы, осуществляемые при участии Республики Арцах и при посредничестве Международного комитета Красного Креста и Российской Федерации. Премьер-министр выслушал опасения членов семьи и ответил на их вопросы.