Суббота, 5 Декабря 2020 18:15

АрмИнфо.После митинга оппозиции его участники шествием направились к правительственной даче, в которой проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

От площади Свобода они направились по улице Маштоца, откуда свернули в сторону дачи главы армянского правительства, скандируя лозунги «Никол предатель», «Никол уходи», «Армения без Никола» Здесь митингующих встретили усиленные наряды полиции.

На импровизированном митинге, представитель Верховного органа партии АРФД Ишхан Сагателян заметил, что собравшиеся очень близко к Николу Пашиняну, требуют его отставки. А требование следующее: премьер должен до 12.00 ближайшего вторника после проведения политических консультаций со своей командой и советниками подать в отставку. “Никол – это для тебя последние часы проживания на правительственной даче. У нас лишь одно требование – отстранение Пашиняна и его команды от власти”, - сказал оппозиционер. В противном случае он столкнется с массовыми акциями неповиновения.