Суббота, 5 Декабря 2020 18:02

АрмИнфо. Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна после подписания позорного документа о капитуляции безальтернативна. Об этом в своем обращении к участникам митинга оппозиции заявил лидер партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян, который на момент проведения митинга находился на допросе в Службе национальной безопасности. Текст обращения олигарха зачитала депутат от фракции “ППА” Ивета Тоноян.

По словам Гагика Царукяна, проигравший и поставленный на колени лидер не может продолжать править Арменией. В стране должна быть сформирована новая власть, которая сможет вести переговоры. Необходимо минимизировать негативные последствия позорного документа, а также отстаивать национальные интересы в международных структурах. Действующий премьер-министр, как отметил Царукян, поступает, как трус: вместо того, чтобы извиниться и молча уйти, он обвиняет всех – армию, дипломатов, стратегического союзника, но только не себя. В результате, ни одна страна больше не будет сотрудничать с Арменией, никто не будет направлять инвестиции, поскольку к нынешнему правительству нет доверия.

В этом контексте глава партии "Процветающая Армения" выразил поддержку единому кандидату от оппозиции – Вазгену Манукяну, отметив, что опытный политик в силах вести переговоры, поднять экономику и наладить отношения со стратегическими партнерами. Он отметил важность формирования правительства спасения, которое решит существующие проблемы. "Ни одна сила не может в одиночку вывести страну из той ямы, до которой ее довел Пашинян. Те, кто скажут, что могут справиться в одиночку, авантюристы. Нужно как можно быстрее сменить переговорщика, чтобы вместе с Россией минимизировать последствия подписанного заявления", – убежден глава партии «Процветающая Армения»