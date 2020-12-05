Суббота, 5 Декабря 2020 17:59

АрмИнфо.Символично, что митинг в Ереване проходит на площади, которая символизирует воодушевление и единство народа. Об этом 5 декабря на митинге на площади Свобода заявил кандидат в премьер-министры от оппозиции РА Вазген Манукян.

По его словам, если действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян не уйдет добровольно, то его вынудят это сделать, и для действующего главы государства нынешнее движение является шансом уйти цивилизовано. Если же оппозиционное движение проиграет, то разъяренный народ растерзает Никола Пашиняна. “Он уйдет в любом случае", – сказал Вазген Манукян, добавив, что нынешние власти Армении привели страну к поражению, к территориальным и человеческим потерям. Само существование Армении оказалось под угрозой, поскольку сейчас азербайджанцы решают, где проводить границу и не получают отпора от властей Армении. Оппозиционер заметил, что ни одно государство в мире не может понять армянский народ, терпящий правительство, которое понесло фиаско в войне.

Претендент на должность премьера подчеркнул необходимость формирования временного правительства, которое одновременно будет решать несколько задач. "Мы никогда не смиримся с этим заявлением по Карабаху, но оно де-факто сейчас действует. Мы не можем отказаться от него, поскольку это будет означать возобновление войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против российских миротворческих сил, размещенных в Карабахе. Мы сейчас не в состоянии сделать это, но заявление составлено неряшливо, там множество пробелов, новое правительство должно уточнить все нюансы в выгодном для нас свете", - подчеркнул он.

По его словам, необходимо восстановить переговорный процесс по мирному урегулированию карабахского конфликта, заняться поисками без вести пропавших лиц, лечением раненых, предоставлением социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и вынужденно переселенным из Карабаха. Одной из важнейших задач должно будет стать восстановление боеспособной армии, и в этом отношении Манукян видит важность налаживания отношений с Россией. Он подчеркнул, что интересы Армении и России в регионе совпадают, чего не скажешь об интересах России и Турции. "Мир не простит Турции ее наглость, и если формируется союз против Турции, то мы будем в нем", – сказал он.

Манукян также считает важным оздоровление атмосферы в стране. "Каждое поражение является началом новых побед. Мы должны подняться на ноги и поверить в себя. Мы вновь вступим в ряды народов-победителей. Есть множество преград и сейчас главная из них – это Никол Пашинян", – заключил он.