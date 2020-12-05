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 Суббота, 5 Декабря 2020 17:59
Александр Аванесов

Вазген  Манукян:  Есть множество преград, но самая главная из них – это Никол Пашинян

Вазген  Манукян:  Есть множество преград, но самая главная из них – это Никол Пашинян

АрмИнфо.Символично, что митинг в Ереване проходит на площади, которая  символизирует воодушевление и единство народа. Об этом 5 декабря на митинге на площади Свобода заявил кандидат в премьер-министры от оппозиции  РА Вазген Манукян.

По его словам, если действующий премьер-министр Армении  Никол Пашинян не уйдет добровольно, то его вынудят это сделать, и для действующего главы государства  нынешнее  движение  является шансом уйти цивилизовано.  Если  же оппозиционное движение проиграет, то разъяренный народ растерзает Никола Пашиняна. “Он уйдет в любом случае", – сказал Вазген  Манукян, добавив, что нынешние  власти Армении привели страну к поражению, к территориальным и человеческим потерям. Само существование Армении оказалось под угрозой, поскольку сейчас азербайджанцы решают, где проводить границу и не получают отпора от властей Армении. Оппозиционер заметил, что ни одно государство в мире не может понять армянский народ, терпящий правительство, которое понесло фиаско в войне.

Претендент  на должность премьера подчеркнул необходимость формирования временного правительства, которое одновременно будет решать несколько задач. "Мы никогда не смиримся с этим заявлением  по Карабаху,  но оно де-факто сейчас действует. Мы не можем отказаться от него, поскольку это будет означать возобновление войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против российских миротворческих сил, размещенных в Карабахе. Мы сейчас не в состоянии сделать это, но заявление составлено неряшливо, там множество пробелов, новое правительство должно уточнить все нюансы в выгодном для нас свете", - подчеркнул он.

По его словам, необходимо восстановить переговорный процесс по мирному урегулированию карабахского конфликта, заняться поисками без вести пропавших лиц, лечением раненых, предоставлением социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и вынужденно переселенным из Карабаха. Одной из важнейших задач должно будет стать восстановление боеспособной армии, и в этом отношении Манукян видит важность налаживания отношений с Россией.   Он подчеркнул, что интересы Армении и России в регионе совпадают, чего не скажешь об интересах России и Турции. "Мир не простит Турции ее наглость, и если формируется союз против Турции, то мы будем в нем", – сказал он.

 

Манукян также  считает важным оздоровление атмосферы в стране. "Каждое поражение является началом новых побед. Мы должны подняться на ноги и поверить в себя. Мы вновь  вступим в ряды народов-победителей. Есть множество преград и сейчас главная из них – это Никол Пашинян", – заключил он. 


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