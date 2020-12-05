Суббота, 5 Декабря 2020 17:18

АрмИнфо.За истекшие сутки в Армении подтверждено 1267 новых случаев заражения COVID-19, 1076 человек вылечились, 32 пациента скончались. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

Согласно источнику, по положению на 5 декабря в Армении подтверждено 140 959 случаев заражения коронавирусом, 116 066 пациентов излечились, а 2309 - умерли. В настоящее время 21.998 пациентов проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 526.148 тестов. Только 4 декабря было проведено 3305 тестов. Зафиксировано также 3 случая смерти от коронавируса, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 586.