Суббота, 5 Декабря 2020 17:17

АрмИнфо. На 27-м заседании государств-членов Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми в Страсбурге кандидат от Армении и советник Защитника прав человека Сергей Газинян, кандидат от Армении и советник Защитника прав человека при Совете Европы, был избран в Группу экспертов по противодействию торговле людьми (ГРЕТА) сроком на 4 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Согласно источнику, избрание представителя Армении в эту важную экспертную группу свидетельствует о последовательных усилиях Армении в области борьбы с торговлей людьми.

На выборах членов группы были представлены 27 кандидатов из 18 стран. Наряду с кандидатом от Армении также избраны представители Германии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Греции, Бельгии и Литвы.

Группа экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми, состоящая из 15 членов, отвечает за наблюдение за выполнением Конвенции о борьбе с торговлей людьми, и публикует отчеты с оценкой законодательных реформ государств-членов в области борьбы с торговлей людьми