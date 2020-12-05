Суббота, 5 Декабря 2020 17:16

АрмИнфо.В рамках программы развития в Армении малой авиации завершены работы по реконструкции аэропорта "Сюник" в городе Капан Сюникской области РА. Об этом говорится в сообщении Комитета гражданской авиации РА, размещенном на его сайте в Facebook.

Согласно источнику, при непосредственной поддержке Комитета гражданской авиации ООО "Аэропорт Сюник" полностью отремонтировало искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы аэропорта, построило новый пассажирский комплекс и установило новое ограждение в соответствии с международными стандартами. Согласно международным требованиям и законодательства РА, Комитет гражданской авиации провел процесс сертификации аэропорта, в результате чего ему выдан соответствующий сертификат Комитета от 18 ноября 2020 года. Планируется, что в аэропорту Сюник будет эксплуатироваться самолет L-410 вместимостью до 19 кресел.

Следует отметить, что вновь разработанные схемы полетов и посадок не предусматривают использование воздушного пространства Азербайджана.