Суббота, 5 Декабря 2020 17:15

АрмИнфо.Первый президент Армения Левон Тер- Петросян выражает глубокую обеспокоенность по поводу эскалации борьбы за власть, которая может привести к гражданской войне в результате случайного насилия или провокации. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер- Петросяна Арман Мусинян.

По словам Левона Тер-Петросяна, это станет концом не только Арцаха, но и армянской государственности. В то же время первый президент надеется, что Никол Пашинян и Вазген Манукян, осознавая эту опасность, приложит все усилия, чтобы избежать подобного развития событий.

Отметим, что на площади Свободы в Ереване стартовал митинг оппозиционных сил, на котором кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян представит программу выхода из нынешней ситуации.