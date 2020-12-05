Суббота, 5 Декабря 2020 17:12

АрмИнфо. Главы общин приграничной Сюникской области Армении и члены Советов старейшин выступили с единым заявлением, в котором требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и действующего правительства.

"Армения и Арцах стоят перед бедствием, страна на грани катастрофы, под угрозой находится Сюник. С первых дней войны область объединилась и вела достойную борьбу, как на фронте, так и в тылу. И сегодня во всех общинах решаются важные проблемы, о которых еще будет повод рассказать", - говорится в заявлении общин.

Авторы документа отмечают, что в судьбоносные для Сюникской области дни многие вопросы остаются безответными и нерешенными. "Многие вопросы, связанные с границей, спорные, а в ситуации, когда должны быть приняты решения, единственными гарантами безопасности общин остаются они сами. Мы потеряли существенную часть Арцаха, есть тысячи жертв, пропавших без вести, экономические и гуманитарные проблемы, решение которых также остается на общинах. Даже самые мелкие вопросы не решаются на государственном уровне, поскольку весь госаппарат бездействует. Враг дошел до ворот Сюника", - отмечено в сообщении.

Главы общин отметили, что их сверхзадачей сейчас является защита Сюника и безопасность жителей. Они подчеркнули, что каждая минута дорога и может иметь безвозвратные последствия. Каждый день главы общин убеждаются, что с действующей властью невозможно ликвидировать угрозы, именно поэтому выступили с требованием отставки правительства. "Это не вопрос политических манипуляций, а спасения родины и обеспечения безопасности жителей Сюника. Мы понимаем, что завтра может быть поздно, и на данном этапе необходимы преданные силы, которые будут действовать во имя спасения Сюника и выхода страны из этой ситуации. Мы все должны встать на ноги и сказать "нет" этой пагубной ситуации", - заключили главы общин и старейшины.

Свои подписи под заявлением поставили главы общин Капан (Геворг Парсян), Горис (Аруш Арушян), Каджаран (Манвел Пармазян), Мегри

(Мхитар Закарян), Сисиан (Артур Саркисян), Тех (Нерсес Шадунц) и Татев (Мурад Симонян), а также все члены Советов старейшин.