Суббота, 5 Декабря 2020 17:00

АрмИнфо.На площади Свобода в Ереване стартовал митинг оппозиции, на котором звучат требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и правительства Армении.

Открывая митинг, представитель партии АРФД Гегам Манукян отметил, что правоохранительные органы страны, которые выполняют прямые указания Никола Пашиняна, столкнулись со сложной задачей. С одной стороны, они имеют дело с возмущением, негодованием и проклятиями народа в адрес нынешних властей, а с другой стороны, есть возможность получить премиальные. Оратор выразил сомнение, что эти представители правоохранительных органов осмелятся надеть сегодня свои ордена. Он напомнил, что именно в день и час проведения митингов лидеры оппозиционного движения вызываются на допросы. Не стал исключением и сегодняшний день. На допрос вызван лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, и пока неизвестно, успеет ли он прийти на митинг или нет. "Это зависит от следователей", - сказал Манукян, призвав собравшихся соблюдать правила противоэпидемиологической безопасности. Он подчеркнул, что в этот период времени власть прибегала к различным провокациям, информационным нелепицам и лжи. По этой причине он призвал участников митинга быть внимательными, не поддаваться на провокации. Оппозиционер предложил лозунг для сегодняшнего митинга - "Армения без Никола". Этот лозунг подхватили собравшиеся, параллельно скандируя и другой лозунг - "предатель".