Суббота, 5 Декабря 2020 17:07

АрмИнфо. История пишется фактами, и кто бы ни говорил о переговорном процессе по карабахской проблеме, уж точно не Никол Пашинян. Об этом говорится в заявлении третьего президента РА Сержа Саргсяна, которое распространил его офис.

"История переговоров, которой ты владеешь, услышана, как ты выразился, от "образованного" и "конструктивного" Алиева, которому ты настолько верил, что посчитал ненужным подробно узнать о процессе от всех предыдущих лидеров своей страны, проводивших переговоры. Значит, ты безоговорочно доверял нашему врагу, а своим политическим оппонентам - нет. Именно поэтому ты до сих не понял смысла и цели переговорного процесса. А когда враг, нашептавший тебе на ухо историю переговоров исключительно в интересах своей страны, после твоего предательства родины, обращаясь к тебе в эфире, на протяжении целого дня подвергал самым страшным унижениям, смеялся над тобою и издевался, ты и даже словом не обмолвился", - отметил Серж Саргсян.

По словам экс-президента, это было большим позором и оскорблением для каждого достойного армянина в любой точке мира, но не для Пашиняна. Саргсян обвинил премьера в готовности лишь атаковать своих политических оппонентов и склонить колени перед врагом армянского народа. "Ты можешь бессовестно лгать и фальсифицировать историю, посредством манипулятивных уловок, характерных для трусов, подстраивать все так, чтобы прикрыть свое позорное поражение и избежать ответственности. За последние два с половиной года ты вел процесс урегулирования карабахского конфликта исключительно в направлении того, чтобы сдать или не сдавать земли, в то время как до тебя велись переговоры о выходе Арцаха из состава Азербайджана посредством компромиссов", - говорится в заявлении Саргсяна.

"Отныне это уже факт, что все бывшие власти независимой Армении войдут в историю, как власти, победившие и освободившие земли, достойно защищавшие Родину. А вот ты - как руководитель страны,

недостойно потерпевший в войне поражение, ради собственного кресла, сдавший земли Арцаха, не способный на ведение переговоров и поставивший под серьезную угрозу безопасность Арцаха и Армении, как трус с клеймом предателя на лбу. История пишется на фактах", - отметил Серж Саргсян.