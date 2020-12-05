Суббота, 5 Декабря 2020 17:06

АрмИнфо. Сегодняшнее обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к народу есть ни что иное, как последний крик отчаяния. Об этом 5 декабря на площади Свободы, где проходит многочисленный митинг оппозиции, заявил журналистам пресс-секретарь ранее правящей в стране Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, Никол Пашинян - политический труп, он ничего не сможет сделать. Его больше не нужно комментировать, надо что-то предпринять, объединиться, заставить его немедленно уйти, потому что

любая минута его пребывания на этой должности ведет к потере

территорий не только в Арцахе, но и в Армении. "Какая еще граница

Советского Азербайджана, если сегодняшний Азербайджан не является

правопреемником Советского Азербайджана. Сегодняшний Азербайджан

является правопреемником мусаватского Азербайджана 1918-1920 годов. В нем не было ни Нагорного Карабаха, вместе с Гадрутом и Шуши, ни приграничных территорий, на которые сегодня заходят турки с GPS", - сказал Шармазанов.

Он заметил, что и дьявол не принимал своего греха, поэтому Бог схватил его за шею и бросил вниз. "Теперь армянский народ должен схватить Никола за шею и сбросить его с кресла, в порядке, установленном законом. Каждый человек, имеющий честь и совесть, сейчас должен встать и проводить этого человека. Мавр сделал свое грязное дело, Мавр должен уйти", - сказал Шармазанов, добавив при этом, что практически все бывшие руководители РА требуют отставки Пашиняна.

Отметим, что в числе участников митинга - и представители Армянской Апостольской Церкви, благословившие их на благое дело