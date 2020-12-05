Суббота, 5 Декабря 2020 17:05

АрмИнфо.После позорных итогов войны и трехстороннего соглашения Армения в лице человека, занимающего должность премьер-министра, получила политический труп. Об этом 5 декабря на митинге оппозиции в Ереване заявил председатель партии "Родина", экс-директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян.

По его словам, Никол Пашинян политически умер, и отныне не сможет диктовать свои условия. Артур Ванецян отметил, что политический труп

есть не что иное, как фейк. Человек, который внес значительный вклад в разрушение страны и потерпевший поражение в войне, является

ложной реальностью, он стал лишь фейсбуковской реальностью. Никол Пашинян разрушил реальное государство, построив вместо него

виртуальную Армению. Между тем, виртуальная родина отличается от реальной родины тем, что в ней нет границ, как и нет необходимости в защите этих границ. Нескончаемость виртуальной Армении Никол Пашинян использовал в отношении реальной родины, сдав врагу большую часть Арцаха и поставив под угрозу безопасность Армении. В виртуальной родине ценится не жизнь реального человека, а кажущееся доверие, фейки. Именно эта виртуальность и привела к развалу страны, хаос виртуального мира достиг реального государства. Следовательно, отметил Ванецян, усопший - это фейк. Да, продолжил экс-глава СНБ, об усопшем говорят либо хорошее, либо ничего, по поскольку он не желает оставлять своего кресла, есть еще над чем поработать. Ванецян заметил, что политический труп является простым лжецом. "Он лжет каждый день, каждую минуту, по поводу и без повода, уже запутавшись в своей лжи. Он неуравновешенный, уродливый, и не способен руководить государством", - заявил Артур Ванецян.