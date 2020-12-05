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АрмИнфо.После позорных итогов войны и трехстороннего соглашения Армения в лице человека, занимающего должность премьер-министра, получила политический труп. Об этом 5 декабря на митинге оппозиции в Ереване заявил председатель партии "Родина", экс-директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян.
По его словам, Никол Пашинян политически умер, и отныне не сможет диктовать свои условия. Артур Ванецян отметил, что политический труп
есть не что иное, как фейк. Человек, который внес значительный вклад в разрушение страны и потерпевший поражение в войне, является
ложной реальностью, он стал лишь фейсбуковской реальностью. Никол Пашинян разрушил реальное государство, построив вместо него
виртуальную Армению. Между тем, виртуальная родина отличается от реальной родины тем, что в ней нет границ, как и нет необходимости в защите этих границ. Нескончаемость виртуальной Армении Никол Пашинян использовал в отношении реальной родины, сдав врагу большую часть Арцаха и поставив под угрозу безопасность Армении. В виртуальной родине ценится не жизнь реального человека, а кажущееся доверие, фейки. Именно эта виртуальность и привела к развалу страны, хаос виртуального мира достиг реального государства. Следовательно, отметил Ванецян, усопший - это фейк. Да, продолжил экс-глава СНБ, об усопшем говорят либо хорошее, либо ничего, по поскольку он не желает оставлять своего кресла, есть еще над чем поработать. Ванецян заметил, что политический труп является простым лжецом. "Он лжет каждый день, каждую минуту, по поводу и без повода, уже запутавшись в своей лжи. Он неуравновешенный, уродливый, и не способен руководить государством", - заявил Артур Ванецян.
|Премьер Армении провел очередную встречу с членами семей погибших военнослужащих
|Оппозиция потребовала от премьера уйти в отставку до 12.00 ближайшего вторника
|Гагик Царукян: Отставка премьер-министра Армении безальтернативна
|Вазген Манукян: Есть множество преград, но самая главная из них – это Никол Пашинян
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|Серж Саргсян Николу Пашиняну: Ты можешь бессовестно лгать, фальсифицируя историю, характерную для трусов
|РПА: Обращение премьер-министра Армении есть ни что иное, как последний крик отчаяния
|Артур Ванецян: Никол Пашинян разрушил реальное государство, построив вместо него виртуальную Армению
|Депутат: Армении необходимо обновить правовую базу, заключив новое соглашение по безопасности с Российской Федерацией
|Президент РА: Мы все должны думать о будущем нашего государства, страны и народа
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|Гагик Галачян отозван с должности Посла и Армении в Казахстане и Кыргызстане
|Никол Пашинян: Власти Армении нацелены на решение "тяжелых вопросов", и не намерены их избегать
|Никол Пашинян: Сегодня самой главной задачей властей Армении является определение дальнейших действий
|Премьер-министр РА: Необходимо провести анализ сложившейся ситуации без использования всевозможных манипуляций
|Баку впервые предоставил в ЕСПЧ подробную информацию о количестве военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане
|Российские саперы с использованием "Уран-6" приступили к разминированию в районе населенного пункта Ходжалу в Карабахе
|Лавров: Россия, и Турция находят точки соприкосновения, как это происходит в случае Нагорного Карабаха
|Генсек ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой ОБСЕ
|Роберт Кочарян: Войну можно было остановить в течение первых дней, но руководство Армении стало заложником собственной лжи
|Роберт Кочарян: Мы должны углубить наши отношения с Россией, нынешнее правительство на это неспособно
|Роберт Кочарян: Действующие власти осознанно или не осознано сделали всё, чтобы сделать эту войну неизбежной
|Глава Арцаха встретился с командующим инженерными войсками ВС РФ
|Защитник прав человека Армении и литовский посол обсудили вопрос нарушений прав человека азербайджанскими вооруженными силами во ходе 44 дневной войны
|В первой половине следующего года в Степанакерте будет сдано около 300 квартир
|В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
|«Сила одного драма» - Реабилитационному центру защитника отечества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армянская и азербайджанская стороны передали списки пленных МККК
|Глава МИД Армении: Попытки дискредитировать МИД и вовлечь его во внутриполитические спекуляции, прямой удар по государственности Армении
|Мнение людей о необходимости проведения в Армении внеочередных выборов почти разделились - опрос
|Анкара и Баку обрушились с критикой на Францию за резолюцию по Нагорному Карабаху
|Гагика Царукяна вновь вызвали в СНБ
|История туркменской модели нейтралитета и ее успешное осуществление
|Дипломаты России и Франции обсудили текущую обстановку в Украине, Белоруссии и Нагорном Карабахе
|Фракция "Мой шаг" не намерена избирать нового премьера
|Роухани в разговоре с Эрдоганом на тему Карабаха подчеркнул необходимость предотвращения распространения влияния террористов в регионе
|М.Мишустин: Пришло время говорить о появлении на пространстве ЕАЭС пятой свободы, связанной с движением информации
|Д.Песков: Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха
|Президент ГК Ташир: Из сложившейся ситуации есть только один правильный выход - бескровная смена власти
|Вице-премьер Армении принял посла США
|Ереван приветствует принятие Национальным Собранием Франции резолюции о необходимости признания Арцаха
|Шойгу отметил профессионализм российских миротворцев в Карабахе
|Дипломаты: У политики поражения и национального унижения нет будущего
|Глава МИД Армении рассказал зарубежным дипломатам о шагах, предпринимаемых для устранения последствий турецко-азербайджанской агрессии
|Главная задача МЧС - обеспечение гражданской безопасности
|В геополитических играх крупных игроков Армения в очередной раз стала жертвой - Жирайр Сефилян
|Автомобиль слетел с обрыва на железнодорожное полотно
|Армения видит необходимость в осуществлении скоординированной энергетической политики в ЕАЭС, формировании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа
|Прогноз: Нападение на Армению или Карабах завершится уничтожением армии Азербайджана в течение 3-4 дней
|Взгляд из Москвы: Захвата всего Карабаха не произошло благодаря России
|Военный эксперт: В условиях 6-кратного превосходства противника Армия обороны сделала сверхмаксимум возможного
|В Степанакерте и Аскеранском районе проводят работы по разминированию
|С 4 по 6 декабря температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|Наира Зограбян опубликовала фото оскверненных и разрушенных азербайджанцами архитектурных памятников в селе Талиш
|В Армении выявлено 1184 новых случая заражения коронавирусом
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