Суббота, 5 Декабря 2020 17:03

АрмИнфо. "Сегодня Армения, наше общество, все мы переживаем глубокий послевоенный кризис. Это нужно констатировать без самообмана, и, в то же время, без отчаяния", - говорится в обращении президента РА Армена Саркисяна.

По его словам, которые приводит пресс-служба президента, необходимо полностью осознать наличие этого кризиса и сделать все возможное,

чтобы его преодолеть. "Вместе, рука об руку. Независимо от занимаемой должности, наших политических убеждений и взглядов, наших личных симпатий и антипатий, мы должны думать о будущем нашего государства, страны и народа", - говорится в обращении.

В документе также отмечается, что каждый имеет право высказать свое мнение, недовольство и требовать от властей объяснений за те огромные человеческие и территориальные потери, нанесенные войной. "Правительство уже не может действовать как в 2018 году. Сегодняшняя реальность совершенно иная. В эти напряженные и трудные дни я обращаюсь ко всем вам: каждое ваше действие должно быть в соответствии с законом, оно должно быть законным", - напоминает Армен Саркисян.

Он также обратился к представителям правоохранительных органов поддерживать правопорядок, и в то же время, помнить, что перед ними на улицах Еревана их соотечественник. "Помните, что перед вами на улицах Еревана - наш соотечественник, один из нас, женщина, мужчина, молодой или старый. Среди них есть люди, которые несколько дней назад защищали Родину, каждый из нас, вы. Любое насилие, непропорциональное применение силы и средств недопустимо и неприемлемо. В своих действиях вы должны проявлять ответственность, высокие человеческие профессиональные качества", - отмечается в обращении президента.

Армен Саркисян подчеркнул, что сегодня нужны решения, которые должны быть приняты в атмосфере национального согласия. "Мы должны

суметь восстановить атмосферу толерантности, взаимного уважения, объединить все положительные и жизненно важные качества нашего народа, превратить их в коллективную силу, которая станет залогом нашего дальнейшего успеха. Именно на это и направлена деятельность института президента. Да благословит нас всех Господь", - говорится в обращении президента РА.

Отметим, что на 15.00 5-го сентября в Ереване запланировано проведение общенационального митинга оппозиционных сил, в ходе которого выступит кандидат в премьер-министры РА от оппозиции Вазген Манукян.