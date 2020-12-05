Суббота, 5 Декабря 2020 13:19

АрмИнфо. Власти Армении нацелены на решение "тяжелых вопросов", и не намерены их избегать. Об этом 5 декабря в своем обращении к народу заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, одной из важнейших задач дня является восстановление транспортной инфраструктуры. В данном случае, речь идет не о Мегринском коридоре, а о разблокировании всех транспортных коммуникаций. Если говорить о перспективах, как отметил Никол Пашинян, этот вопрос является одним из важнейших, поскольку появятся и новые экономические факторы. Речь, в частности, идет о разблокировании железнодорожного сообщения Армения - Иран, Армения - Россия.

Напомнил Никол Пашинян и о предложенной им "дорожной карте", принят ряд решений социально-экономического характера. Жителям Арцаха, нашедшим приют в Армении, предоставляется финансовая помощь первой необходимости в размере 68 тысяч драмов, плюс 15 тысяч тем лицам, которые не имеют собственности в Карабахе. Этот процесс содействия продолжается. Лицам, чье имущество осталось на подконтрольных Азербайджану территориях, размер финансового содействия составит 300 тысяч драмов на каждого лица.

Также правительством страны выделены средства на оказание содействия пострадавшим от вражеских обстрелов жителям Гегаркуникской и Сюниксой областей Армении Финансовая помощь станет доступной для семей гражданских лиц, погибших или получивших ранение. Семьи в Армении, которые приютили беженцев из Карабаха, будут получать из госбюджета Армении по 30 тысяч драмов на каждого совершеннолетнего лица, а в Карабахе - по 45 тысяч драмов. В ближайшее время будет принято решение об освобождении студентов, принимавших участие в боевых действиях, от платы за обучение во втором квартале 2020 года, а также родителей, которые участвовали в войне, у которых имеются дети - студенты. Идет процесс оценки пострадавшего имущества, которое также будет компенсировано за счет государственной казны Армении.

Никол Пашинян напомнил также об активной работе, которая ведется совместно с правительством Карабаха по восстановлению естественной жизни. В места своего постоянного проживания уже вернулись несколько десятков тысяч арцахцев.

Реализация же "дорожной карты" станет приоритетным направлением в деятельности правительства на ближайшие несколько месяцев. Параллельно идут работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности в различных сферах общественной жизни, начиная от реформ в судебной системе до политических партий, пакеты законов по которым уже готовы.

Премьер-министр в очередной раз указал на важность свободного волеизъявления граждан для формирования власти. Он напомнил, что результаты последних парламентских выборов никем не были оспорены. Некоторые круги Армении желают, чтобы результаты этих выборов в 2018 году стали единственными в истории страны.