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 Суббота, 5 Декабря 2020 13:16
Александр Аванесов

Никол Пашинян: Сегодня самой главной задачей властей Армении является определение дальнейших действий

Никол Пашинян: Сегодня самой главной задачей властей Армении является определение дальнейших действий

АрмИнфо. Сегодня самой главной задачей властей Армении является определение дальнейших действий. Эту работу необходимо провести в спокойной обстановке. Об этом 5 декабря в своем обращении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, среди этих задач одной из важнейших является обмен военнопленными и возвращение соотечественников. В данном вопросе, как заметил глава правительства, имеется некоторый прогресс.

Достигнуто соглашение об обмене по формуле "всех на всех".  При этом, возвращению подлежат и лица, оказавшиеся в плену до начала боевых действий.  Важно также, продолжил Никол Пашинян,  в кратчайшие сроки разработать механизмы,  по  которым возвращению подлежат и лица,  о наличии которых  стало известно после обмена.  В данном вопросе важно набраться терпения.

Следующей важной задачей, как считает глава правительства, должно стать выяснение судеб без вести пропавших. Решение данного вопроса,

пусть и медленно, но также продвигается. Но здесь имеются некоторые проблемы. С одной стороны, с подконтрольных Азербайджану территориях

выносятся тела погибших, с другой стороны, на армянской стороне есть необходимость в их идентификации.  В настоящее время данный процесс осуществляется с использованием ДНК родных и близких погибших.  Это, по словам Никола Пашиняна, достаточно длительный процесс.  Армянской стороне возвращено уже свыше 600 тел погибших, из которых опознаны и возвращены родным и близким 135 тел.  Премьер-министр также о наличии еще одной группы лиц, пропавших без вести, о которых он пока воздержится что-либо сообщить.  Но во всех случаях, как заметил Никол Пашинян, работа по каждому факту продолжается.

Он заметил, что в эти дни на границах Армении происходят определенные процессы. В частности, подразделения вооруженных сил

страны размещаются вдоль границ страны.  Речь, в данном случае, идет о военнослужащих из Армении, и этот процесс не затрагивает солдат Армии обороны Арцаха.  Этот процесс сопряжен с проблемами, но они решаемы. В этой связи, глава армянского правительства призвал общественность страны не впадать в панические настроения.  Он заметил, что по проблеме Нагорного Карабаха идет процесс возобновления переговорного процесса. Министры иностранных дел  стран

- сопредседателей Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США уже выступили с соответствующим заявлением, в котором имеются некоторые важные акценты, в том числе, необходимость полноценного возобновления переговорного процесса для окончательного урегулирования проблемы. В этом случае служба военнослужащих вооруженных сил страны станет еще более безопасной. На данном этапе, как заметил Никол Пашинян, напряжения на границах нет, но есть проблема с обустройством военнослужащих.  Сейчас идет работа в данном направлении, заверил глава армянского правительства.


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