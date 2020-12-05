Суббота, 5 Декабря 2020 13:16

АрмИнфо. Сегодня самой главной задачей властей Армении является определение дальнейших действий. Эту работу необходимо провести в спокойной обстановке. Об этом 5 декабря в своем обращении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, среди этих задач одной из важнейших является обмен военнопленными и возвращение соотечественников. В данном вопросе, как заметил глава правительства, имеется некоторый прогресс.

Достигнуто соглашение об обмене по формуле "всех на всех". При этом, возвращению подлежат и лица, оказавшиеся в плену до начала боевых действий. Важно также, продолжил Никол Пашинян, в кратчайшие сроки разработать механизмы, по которым возвращению подлежат и лица, о наличии которых стало известно после обмена. В данном вопросе важно набраться терпения.

Следующей важной задачей, как считает глава правительства, должно стать выяснение судеб без вести пропавших. Решение данного вопроса,

пусть и медленно, но также продвигается. Но здесь имеются некоторые проблемы. С одной стороны, с подконтрольных Азербайджану территориях

выносятся тела погибших, с другой стороны, на армянской стороне есть необходимость в их идентификации. В настоящее время данный процесс осуществляется с использованием ДНК родных и близких погибших. Это, по словам Никола Пашиняна, достаточно длительный процесс. Армянской стороне возвращено уже свыше 600 тел погибших, из которых опознаны и возвращены родным и близким 135 тел. Премьер-министр также о наличии еще одной группы лиц, пропавших без вести, о которых он пока воздержится что-либо сообщить. Но во всех случаях, как заметил Никол Пашинян, работа по каждому факту продолжается.

Он заметил, что в эти дни на границах Армении происходят определенные процессы. В частности, подразделения вооруженных сил

страны размещаются вдоль границ страны. Речь, в данном случае, идет о военнослужащих из Армении, и этот процесс не затрагивает солдат Армии обороны Арцаха. Этот процесс сопряжен с проблемами, но они решаемы. В этой связи, глава армянского правительства призвал общественность страны не впадать в панические настроения. Он заметил, что по проблеме Нагорного Карабаха идет процесс возобновления переговорного процесса. Министры иностранных дел стран

- сопредседателей Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США уже выступили с соответствующим заявлением, в котором имеются некоторые важные акценты, в том числе, необходимость полноценного возобновления переговорного процесса для окончательного урегулирования проблемы. В этом случае служба военнослужащих вооруженных сил страны станет еще более безопасной. На данном этапе, как заметил Никол Пашинян, напряжения на границах нет, но есть проблема с обустройством военнослужащих. Сейчас идет работа в данном направлении, заверил глава армянского правительства.