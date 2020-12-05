Суббота, 5 Декабря 2020 12:32

АрмИнфо.Человек, который вывел Карабах из переговорного процесса, и перевел их в плоскость отношений Армения-Азербайджан, сегодня обвиняет нынешнюю власть в том, что арцахский вопрос перешел в плоскость территориального спора.

Об этом 5 декабря в своем обращении в народу заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Между тем, по его словам, проблема возникла тогда, когда прежние власти страны вступили в переговорный процесс вместо самого Карабаха, и произошло это более 20 лет назад, когда появился термин "оккупированные территории". Тогда руководители страны поспешили заверить общественность Армении и Карабаха в том, что в ничего страшного в этом термине нет. Мол, когда вы заходите в туалет самолета и закрываете двери, начинает высвечиваться табличка occupation, то есть, занято. В данном случае, продолжил Никол Пашинян, речь идет о событиях 2000-х годов, которые известны каждому гражданину Армении.

Много говорится и о дипломатических провалах нынешних властей, исходя из принципа "время стирает память", что и дало основания для некоторых представителей прежних властей воспользоваться нынешней ситуацией. Между тем, как считает глава армянского правительства, отношение международного сообщества к карабахскому конфликту сформировалось не в 2020 году, а 25 лет назад. Именно тогда и возник термин "территориальный спор", что и стало самой большой проблемой в последующий период переговорного процесса по Карабаху, а Армению начали признавать, как страну - оккупанта. В этом контексте возникает вопрос о том, о каких дипломатических успехах прежних властей идет речь? "Успехом стал Лиссабонский саммит ОБСЕ в 1995 году, когда сразу после победы в первой карабахской войне международное сообщество представило свои подходы, основным тезисом которых был вопрос об автономии Карабаха в составе Азербайджана? Или успехом можно назвать пакет предложений, базирующийся на принципе "общего государства" и требование о возвращении Азербайджану 7 прилегающих к Карабаху 7 районов? Или может назвать успехом итоги Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, на котором было зафиксировано, что конфликт должен быть урегулирован а рамках территориальной целостности Азербайджана? Тот же вопрос можно адресовать и к Мадридским принципам, в которых зафиксировано позорное для армянской стороны положение о том, что Карабах может выйти из состава Азербайджана только лишь с согласия Баку",- задал вопросы Никол Пашинян, напомнив и о Казанских договоренностях 2011 года, по итогам которых Азербайджан "громко хлопнул дверью". Руководство Армении тогда заявило о возможности возвращения под юрисдикцию Баку 7 районов, но Азербайджан потребовал большего. За полседние 25 лет, продолжил глава армянского правительства, было принято много различных документов, в которых прописано требование о территориальной целостности Азербайджана и возможности ведения переговоров исключительно в рамках этого требования.

Никол Пашинян заметил, что с 2013 года Азербайджан вступил на путь военной эскалации, и никто в Армении это не осудил. Между тем, продолжил он, цель нынешних властей страны заключалась в необходимости выхода из этих дипломатических провалов, которые наблюдались в течение последних 25 лет. "Нас также обвиняют в том, что мы не смогли избежать войны. Но решили бы эту проблему в 2011 году. Мы не смогли избежать войны, но смогли ее остановить в результате подписания 9 ноября трехстороннего документа, и это была необходимость. В первый же дней войны, выступая в парламенте, я заявил, что могу сразу остановить боевые действия, указав при этом на условия их прекращения. И тогда никто не выступил с заявлениями о возможности передачи 7 районов Азербайджану", - констатировал премьер-министр РА, добавив, что теперь, сквозь призму прошедших событий все вдруг вспомнили о формуле "5+2". Глава армянского правительства указал на важность проведения расследований и анализа сложившейся ситуации без использования всевозможных манипуляций.

Напомним, что накануне вечером в интервью Пятому телеканалу экс-президент Армении Роберт Кочарян подверг резкой критике политику нынешних властей, и, в частности, премьер-министра РА. По его мнению, войну можно было остановить в течение первых дней, но руководство Армении стало заложником распространяемой собственной же лжи. По словам Кочаряна, премьер-министр Армении обязан был остановить войну на следующий день после того как получил из Генштаба доклад о том, что войну не выиграть, что силы слишком не равны. Он мог принять "план Лаврова" и остановить войну, даже в том случае, что план предполагал возврат территорий. Качарян отметил, что если бы он был президентом, война бы не началась, не было бы дипломатических, как он выразился глупостей, которые сделали войну неизбежной и никогда бы Алиев не осмелился начать ее. "У нас правительство, которое проиграло войну и хочет навязать это проигрыш народу, армии. Знаете, плохо воюющих народов нет, есть плохие, слабые правительства", - сказал Кочарян.