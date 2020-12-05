Суббота, 5 Декабря 2020 11:07

АрмИнфо.На основании заявления правительства Армении Баку впервые предоставил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подробную информацию о количестве военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении представительства РА в ЕСПЧ.

Согласно источнику, ЕСПЧ установил крайний срок - до 11 декабря - для выдачи фотографий и медицинских документов военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане.

Ранее на пресс-конференции начальник управления криминалистики Следственного комитета Армении Рафаэл Варданян сообщал, что в азербайджанском плену, по предварительным данным, находятся 21 армянин. Но эти данные, по его словам, периодически меняются, предпринимаются шаги для установления данных еще о 2 лицах. Представитель СК сообщал также, что вопросам военнопленных и гражданских лиц занимаются отдельные правозащитные организации и представительство РА в ЕСПЧ.